N2A: Brunehaut a bien résisté bien au leader

Fort prudents, ils entamaient la rencontre avec un bloc bas qui aura tenu le coup jusqu’à deux minutes du repos, moment choisi par Nsis pour ouvrir la marque. "On avait bien tenu toute la première période défensivement en contenant bien leurs offensives. Malheureusement, il y a eu ce petit but tombé avant la pause mais c’était encourageant, sur l’ensemble."

Dès la reprise, le même Nsis plantait trop vite le deuxième but local. À 2-0, le coach Fred Duponcheele prenait les risques nécessaires en évoluant avec un gardien volant. Choix payant puisque Nezloui puis Charlo parvenaient à remettre les pendules à l’heure à trois minutes du buzzer. Finalement, alors que l’on se dirigeait vers un excellent résultat, la pièce est tombée du côté local. "C’était un match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, poursuivait Aurélien . Malheureusement, ce n’était pas encore notre jour. On retient malgré tout pas mal de positif car nous étions bien présents dans le match. Avec Vilvorde vendredi dernier, Brussels et Koekelberg à suivre, soit les trois premiers du classement, on sait que notre mois d’octobre est très compliqué. Il faut donc s’accrocher en attendant des matchs à notre portée. On attend cette première victoire qui pourrait enfin nous lancer même si nos prestations sont encourageantes depuis le début de saison."