C’était un duel à ne pas perdre. C’était même un affrontement à gagner par le fait qu’il se déroulait à domicile, et face à un adversaire qui lutte dans les mêmes eaux, celles où tentent de surnager les équipes ne pouvant se permettre de disposer des budgets faramineux. Fort de son tout premier succès de la saison face à Anvers puis de son partage glané contre Visé, le Squadra Mouscron avait annoncé vouloir faire de son hall de Dottignies une véritable forteresse. Dès ce dernier vendredi, la formation de Malle a trouvé la faille et s’y est engouffrée pour s’imposer.

Avec un but inscrit d’entrée de jeu, on pensait pourtant les Hurlus bien partis pour un deuxième succès cette saison. Malheureusement, les troupes de Nicolas Greco se sont montrées beaucoup moins efficaces par la suite, contrairement à Malle qui a mis à profit les moindres erreurs des locaux pour prendre une avance de trois buts au repos (1-4). "Et comme c’est souvent le cas depuis le début de saison, on bute sur les défenses adverses sans vraiment trouver de vraie solution. Une fois de plus, on est aussi tombé sur un gardien qui a fait les arrêts nécessaires au bon moment, ça n’a pas arrangé les choses."

Morando à la relance: en vain !

À la reprise, Morando relançait la machine bleue à deux reprises. Avec un marquoir à 3-5, tout restait possible mais un dernier but inscrit en fin de partie est venu anéantir tous les espoirs locaux. La Squadra s’incline une nouvelle fois alors qu’il y avait place pour l’emporter. "L’envie était bien présente mais on a cruellement manqué d’efficacité devant le but. Malle, malgré son classement, est une bonne équipe qui possède de très bons joueurs. Derrière Charleroi et Anderlecht, toutes les autres formations ont déjà gagné au moins une fois. Il n’y a donc plus de petites équipes comme lors des saisons précédentes qui étaient vite condamnées. Tous les points seront donc difficiles à prendre car tout le monde est capable de battre tout le monde derrière les favoris", conclut le coach qui se déplacera avec ses joueurs chez le leader anderlechtois vendredi.