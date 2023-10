La Real n’est pas récompensée de ses efforts…

Une frappe de Sonko qui passe de peu au-dessus contre Tournai dans les arrêts de jeu et qui aurait pu offrir une victoire hold-up. Un but pris à deux minutes de la fin contre Hamoir. Une double opportunité pour Condé et Ndecky sur la toute dernière action de la rencontre face à Verviers qui aurait pu faire pencher la balance dans le bon sens. Et désormais, un but encaissé à la 93e, des œuvres de Piret, contre Tubize. Voici une liste de petits détails qui tournent en défaveur de la Real pour l’instant. Avec un chouïa plus de réussite, le deux sur 12 actuel aurait facilement pu se transformer en un bilan de 8 sur 12 qui serait certainement plus conforme aux efforts fournis par les Camomilles. Samedi, au stade Leburton, les Fusionnés ne méritaient certainement pas de perdre. " Nous avons joué avec un cœur gros comme ça. C’est dommage de prendre ce but sur une phase évitable. Pour la valeur de leur travail, je pense que les garçons méritaient un point ". L’unité aurait même pu être triplée si Garcia Dominguez n’avait loupé une belle double chance en seconde période.