IP féminine: le café liégeois était trop serré pour les Athoises

Menées suite au goal de Dupont à la 29e, les Athoises tentaient de revenir dès l’entame de la deuxième période, mais la réussite les boudait alors. "On a frappé la transversale . Puis petit à petit on a perdu patience et on a fini par prendre un deuxième but (NDLR: toujours l’œuvre de Dupont à la 73e) . Au cours du dernier quart d’heure, on n’a plus proposé grand-chose d’intéressant. Mentalement, je pense qu’on a accusé totalement le coup et on a même fini à dix. Le retour sur Ath fut long", grimaçait Sandrine qui a vu Laurine Libre voir rouge directement à la 85e minute.

"On n’est pas là pour le titre"

Il faudra tirer les leçons de ce déplacement ! "Nos joueuses doivent apprendre à être menées tout en restant sereines. Si on sortait de trois beaux matches, il faut aussi reste réaliste en se disant qu’il nous reste encore beaucoup de travail et de choses à apprendre. On n’est pas du tout là pour jouer le titre mais pour essayer de vivre une saison tranquille tout en continuant à progresser. Il n’est pas utile de se mettre trop la pression. Personnellement, si on me propose de gagner trois matches sur cinq durant l’ensemble de la saison, je signe directement, relevait la coach qui attend maintenant l’Union Saint-Gilloise qui partage la troisième place du podium avec le Pays Vert. Une équipe qui fait aussi un bon début de saison ! Le match vaudra le détour. Je crois qu’à part Woluwe et Loyers qui seront difficiles à contrer, beaucoup d’équipes se valent."