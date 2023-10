Hugo Flammia (Beloeil): "Le système à deux attaquants me plaît bien"

"Avec les caviars de Jules"

Non, il ne représente peut-être pas à lui seul la force offensive de Belœil, mais avec déjà cinq buts à son actif, dont deux ce dimanche face à Aische, Hugo affiche de belles statistiques, faisant preuve d’un réel opportunisme devant le but. Sa bonne entente avec le colosse Mouctar Gassama n’est pas étrangère à ses bonnes prestations… "Nous avons su garder la tête haute et physiquement, nous étions bien, on l’a vu en fin de match. Cette victoire nous fait du bien. Nous sommes repartis, assure Hugo. Nous avons appris assez tôt dans la semaine que nous allions commencer à deux devant. Nous avons d’ailleurs eu des séances spécifiques en ce sens dans une configuration en 3-5-2 ! Avec Mouctar, nous avons une bonne complémentarité, dans un style différent. Je me sens bien dans un système à deux attaquants. Je peux ainsi arriver de la deuxième ligne, plus discrètement par conséquent. Et on peut également compter sur un Jules Flamant qui nous met des caviars."

Hugo ne se fixe pas d’objectif personnel chiffré. "Chez les jeunes, je pouvais, mais ici, avec les adultes, je n’ai pas encore assez de repères. Je ne me fixe pas de limites, je n’ai aucun chiffre en tête."

"Grosse marge de progression"

Jérémy Descarpentries ne met pas de pression sur son jeune attaquant. "Je suis content pour lui. Il bosse et il est récompensé. Il sait ce qu’on attend de lui mais n’oublions pas qu’il n’a encore que 17 ans. Sa marge de progression est encore très importante." Le coach ne repartira pas avec le même onze de base contre Manage, c’est déjà une certitude. Sean Dubois a pris deux cartes jaunes et sera donc suspendu.

Sorti tôt en seconde période, Raphaël Ryelandt boitait bas. Il souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. Quant à Jules Flamant, il avait également demandé son changement suite à une pointe ressentie au mollet droit sur un sprint. Il devait passer une échographie en ce début de semaine et a déjà prévu de la kiné tous les jours.