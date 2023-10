Et si le Pays Vert s’offrait un gala pour la tranche…

Sur le synthétique du Crossing, le bloc de Pascal Verriest y est allé au scalpel, montrant encore une fois toute son efficacité. Et ce n’est pas pour déplaire à son président Philippe Dubois qui apprécie la version 2023-2024 de son Pays Vert ! "J’aime la mentalité qui se dégage de l’équipe. Les garçons se donnent à fond. Je ne sais pas si c’est correct de ma part d’en citer un pour illustrer mes propos tant ils sont tous concernés et appliqués une fois qu’ils sont sur la pelouse, mais un Sacha Cortrint, qu’on a fait revenir de Péruwelz à l’été, illustre cet état d’esprit qui fait merveille depuis le lancement du championnat."

Une rigueur s’est installée

L’ex-joueur de la Verte Chasse est pleinement impliqué par l’une des actions décisives débouchant sur la victoire 0-1 à Schaerbeek de ce dimanche. En se défaisant du marquage de Rucquois et en le poussant dans la foulée à l’accrochage, Sacha Cortvrint a amené les Bruxellois à devoir évoluer en infériorité numérique durant 30 minutes. "C’était commettre la faute ou nous voir marquer le but, commente le dirigeant d’Ostiches-Ath. Yorick Fosso a alors profité d’une remarquable contre-attaque pour marquer le seul but de la partie. Guillaume Biévez a sorti un arrêt aussi déterminant qu’exceptionnel pour préserver une nouvelle fois ses filets inviolés (NDLR: déjà la sixième fois cette fois). Jonathan Diumasumbu aurait pu doubler les chiffres dans les arrêts de jeu, mais c’était sans compter sur la barre. Mais la victoire est là, elle ressemble à ce que l’on sait faire depuis que Pascal Verriest a pris place sur notre banc."

Avec deux petits buts encaissés en 720 minutes, il y a une vraie rigueur qui s’est installée ! "C’est évident que, défensivement, il y a quelque chose de changé ! Il y a de la sérénité et ça met les autres secteurs du jeu en confiance même si, devant, on ne marque pas énormément, il faut le dire ! Ce qui n’est pas dérangeant tant que l’on gagne, le foot étant un sport où il suffit finalement de marquer un seul but de plus que l’adversaire pour l’emporter. De Schaerbeek, on est reparti avec une victoire très intelligente et prometteuse sur ce qui va suivre prochainement."

"Bilan exceptionnel"

C’est qu’avec son bilan de 18 sur 24, on peut envisager autre chose qu’un maintien rapide au Pays Vert, non ? "On est à mi-chemin, il ne nous reste que 18 points à prendre pour se sauver, rigolait le président. On a le CS Brainois qui arrivera ce prochain dimanche ! Adversaire qui vient de battre Jodoigne. Ce sera dur. Inutile donc de s’emballer ! Notre bilan actuel est assez exceptionnel. J’aimerais que l’on poursuive sur notre lancée et qui sait si dimanche soir, on n’aura pas une nouvelle occasion de se réjouir ! Si on pouvait gagner et Onhaye perdre des plumes à Arquet, cela nous donnerait un joli match de gala dans une dizaine de jours chez le leader avec la possibilité de gagner la tranche. On sent qu’une dynamique s’est mise en place dans l’équipe. Dynamique qui pourrait nous permettre de créer des exploits au-delà de nos espérances !"

Dans le ciel tout bleu d’Ath, on doit malgré tout signaler une grisaille, Isen Leleu étant sorti blessé du terrain schaerbeekois. De la contracture, on est passé à la potentielle déchirure qui amènerait le back droit à rester en tribunes pendant quelques semaines ! Vu la stabilité défensive du quatuor mis en place par Verriest, c’est un gros couac qu’il faudra savoir contourner.