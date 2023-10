ACRHO: Pierre Denays devance Victor Vico à Gaurain

À 3.56 de moyenne, Louise Desclée a été la plus rapide des féminines, et dès lors aussi dans sa catégorie des dames finissant 29e en 39.46. On trouve ensuite deux aînées 1: Catherine Dujardin, 56e en 42.21, qui a précédé cette fois-ci sa frangine Virginie, classée 59e en 42.33. Héloïse Diricq, 85e dans le temps de 44.19, est la première de la catégorie espoir. Un trio de dames se classe par la suite dans une poignée de secondes, on trouve à la 110e place, Auxanne Dujardin en 45.40, Caroline Naert en 45.53, et Charlotte Denays en 45.54. Caroline Opsomer est 123e et huitième A1 en 46.42. On a ensuite deux espoirs dames, Lalie Van Genechten et Cécile Vanhoutte, classées 151e et 152e en 48.12. L’athlète de la Rusta Perrine Ratajczak est 162e en 48.37. Ophélie Pierre est 166e en 48.57, Maryse Vandemeulebroucke, A1, se classe 170e en 49.07 une petite seconde devant Margot Choteau. Il est à noter que 462 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée gaurinoise.

Quant à la prochaine course du challenge, il s’agit des Foulées du Cercle à Tournai. Classée patronnée, l’épreuve aura lieu ce samedi 21 octobre à 15 h, depuis la salle des Sports du CRP Les Marronniers, 94 rue Despars.