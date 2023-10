Superligue: Tournai goûte enfin à la victoire, Mouscron y regoûte

Pour Tournai, c’est aussi la victoire qui a sanctionné la sortie de samedi soir. Après quatre premières journées conclues par autant de revers, face à La Louvière, Anvers, Courtrai et Anvers, le CNT, peu verni il est vrai par un calendrier compliqué, n’avait pas l’intention de bâcher une nouvelle fois. Favoris face à Tielt, les Tournaisiens n’ont nullement déçus en répondant aux attentes avec un premier succès empoché dans ce championnat.

Les Hurlus plus forts malgré une finition "à braire" !

RSC Malines – RD Mouscron 9-15

Scores par période: 1-1, 3-3, 2-7 et 3-4. Royal Dauphins Mouscronnois: Nathan Mercier, Rostyslav Naumchyk (3), Maxime Desloovere (1), Julien Donche, Nathan Quoirez (1), Daniel Hansen (1), Valentin Roussel (4), Samy Labreg, Julien Reinquin (3), Alexander Grman (1), Clément Croquet (1).

L’absence pour suspension de Lepoint allait-elle pénaliser une seconde fois Mouscron, déjà battu à Anvers sans son gardien titulaire ? C’était toute la question du déplacement des Hurlus en eaux malinoises avec, par rapport à la défaite encaissée à l’AZC, la présence dans l’effectif de Grman, de retour, lui, de suspension. Et il faut croire que ce retour conjugué au fait que Malines est assurément moins costaud qu’Anvers cette saison a permis au RDM de repartir avec une victoire qui s’est dessinée dans le troisième quart-temps de la rencontre.

Jusque-là, une vraie difficulté à scorer pour les hommes d’Akos Biro ! "Notre finition était tout simplement à braire, notait le joueur Julien Donche. Mais, heureusement que, depuis son arrivée à la tête de notre équipe, le coach a mis en place une défense vraiment costaude car notre entame été poussive. Lorsque tu ne prends qu’un but à Malines qui a eu au moins cinq zones plus, ça veut dire quelque chose sur ta solidité en base arrière ! On est resté au coude-à-coude avec notre adversaire jusqu’à la mi-match (NDLR: 1-1 après le premier quart et 4-4 au terme du second). Nathan Mercier a une nouvelle fois su tirer son épingle du jeu dans les buts malgré l’un ou l’autre but évitable. Mais il a vraiment assuré. C’est devant que ça n’allait pas à ce moment-là de la partie."

Après le coup de gueule du coach au changement de côté, tout aura mieux fonctionné ! "Ça passait ou ça cassait, mais notre réaction a été superbe en gagnant la troisième période 2-7. On a creusé un gros trou malgré mon penalty raté, se marrait Julien. Puis, il fallait rester prudent car un scénario fou est toujours possible dans le petit bassin de Malines." Mais ce qui n’arrivait pas, notamment via l’apport de Reinquin. Discret habituellement discret, Julien aura pris trois buts à son compte après avoir déjà été double buteur à Anvers. En voilà un qui s’affirme sous les ordres d’Akos Biro, ce qui est parfait avant d’entamer, jeudi, la semaine européenne… Une corde de plus à l’arc mouscronnois !

Au classement de la Superligue, le RDM reste quatrième mais compte un match joué de moins que la majorité de la concurrence. Seul Courtrai, puisque c’est leur duel qui a été reporté, affiche le même retard en termes de rencontres disputés mais possède une avance de trois unités avec son quatre sur quatre. Et c’est donc dire si le Courtrai-Mouscron du 28 octobre sera passionnant !

La récompense tant attendue est enfin arrivée pour le CNT

CN Tournai – Tielt ZK 11-7

Scores par période: 4-3, 3-1, 2-1 et 2-2. Cercle Natation Tournai: Adrien Roulez, Victor Munaut, Albert Minet (1), Alexandre Kubat, Justin Kubat (4), Guillaume Kubat, Jules Keunebrock, Mehdi Sidhoum (2), Geoffrey Dudzinski (3), Hector Droulez (1).

"Normalement, ça doit passer vu ce qu’on montre depuis le début de saison mais on fera preuve du plus grand des sérieux et on affichera du respect envers cette équipe de Tielt", avait annoncé, en fin de semaine, Simon Van Coppernael. Le coach tournaisien a été entendu par ses hommes qui, après quatre revers de rang, se sont permis d’actionner la colonne des victoires et de quitter ainsi leur place de lanterne rouge. Ils la refilent à leurs adversaires du jour qui ont opposé une belle résistance, ne lâchant rien même lorsque, en début de troisième quart-temps, Geoffrey Dudzinski, auteur de trois buts sur l’ensemble du match, et Justin Kubat, un goal de plus, avaient fait grimper l’écart à plus cinq: 9-4.

Mais devant Adrien Roulez, la défense locale faisait le boulot pour ne pas connaître de cruelle désillusion. Tout en contrôle et gestion, le CNT s’emparait d’un succès qui doit lancer son championnat qui ne continuera pas avant le 4 novembre et le déplacement à Alost. Il y aura par la suite les venues d’Eeklo et de Louvain, ce qui doit amener son lot de nouvelles satisfactions.