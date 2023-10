Sets: 25-13, 25-21, 22-25, 25-21. OTT: Y. et R. Cuvelier, Crucq, Boudet, Fromont, Godet, Deplanque, Lermitte, Paenhuysen, Bingol ; coach: Y. Cuvelier. Binche: Cuisenaire, Lambot, Stalon, Keymeulen, Di Martino, Al. et Ar. De Bock, Watrin, Montée, Jenard, Durant, Vanden Bosch, Ventura ; coach: Vandesmal.

Dès les premiers échanges de la partie, l’OTT creuse le trou, réussissant quelques blocs (6-2). Trois attaques de Sam Fromont au centre accentuent un écart qui devient alors important (10-4). Comme Roman Cuvelier surprend aussi le bloc binchois par des passes rapides aux ailes où Laurent Crucg excelle, Binche tarde à réagir (15-7). "Leur relation bloc-défense est supérieure à la nôtre, reconnaissait par ailleurs Thierry Vandesmal, le co ach visiteur. Le fait de rater autant de services nous a fait courir derrière le score."

Par la suite, les cinq changements effectués par celui-ci ne viendront pas perturber une équipe locale qui ne sera jamais inquiétée (25-13). La machine tournaisienne se dérègle pourtant dès le début du deuxième set. Les Binchois profitent d’une baisse en réception des locaux et des attaques ratées de Joseph Godet afin de rétablir l’égalité (12-12). Heureusement, Roman Cuvelier permet à l’OTT de creuser à nouveau le trou, alimentant encore plus ses centraux (19-15). Une série de services de leur passeur, Arnaud de Bock, redonne un peu d’espoir aux visiteurs qui font moins de fautes directes (21-19). Hélas, cela ne durera pas. En face, la montée au service de Dimitri Lermitte fera du bien à ses équipiers qui reprendront la maîtrise du filet (25-21).

On s’attend au set suivant à un effondrement des jeunes Binchois. Ce n’est pas le cas ! Ceux-ci profitent toujours du bon travail de leur libero et jouent mieux à l’attaque, passant même devant pour la première fois de la rencontre (17-19). "Avec autant de gars de moins de 18 ans sur le terrain, il faut accepter d’avoir des hauts et des bas. On était dans une bonne dynamique à ce moment-là. On a mieux servi et on les a bien embêtés au bloc", pointait le capitaine visiteur, Arnaud De Bock. Ses équipiers continueront sur leur lancée et finiront par s’imposer malgré la belle rentrée au filet du jeune Henry Bingol (22-25). Au début du quatrième set, on assiste à un autre renversement de situation avec des locaux plus présents au bloc (5-1). Laurent Crucq se met une fois de plus en évidence au filet et l’OTT reste devant jusqu’à 10-6. Binche recolle pourtant au score en profitant d’une nouvelle série de services d’Arnaud De Bock (11-11). Le jeu s’équilibre et les équipes se contrôlent jusqu’à l’entrée du money-time: 20-20. Les locaux négocieront mieux celui-ci, s’appuyant sur un Joseph Godet enfin efficace à l’attaque et sur le travail au bloc de Sam Fromont. Nicolas Paenhuisen achevant le travail au service (25-21). "Même si on prend les trois points, je ne suis pas content, faisait remarquer Yvan Cuvelier. Il y a eu trop de nonchalance ! Cela me tue, ces points tout faits ratés au plus mauvais moment. J’attends beaucoup plus de mes joueurs", ajoutait un coach local très remonté.