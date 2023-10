P4: la première tranche pour Rumes, le duel au sommet pour Molenbaix B

Havinnes – Rumes LG 2-5

Deux buts signés S. Ogé permettent au leader de prendre son envol durant le premier quart d’heure. Malgré tout, les locaux ne baissent les bras et parviennent à relancer l’intérêt du match avant le repos par Mairie. À la reprise, Bachely égalise. Havinnes s’organise bien mais se fait punir par un but gag de Santy. Les locaux accusent le coup et encaissent deux derniers buts en fin de match par Ogé et Lemoine.

Risquons-Tout B – Obigies B 2-3

Malgré une domination visiteuse, ce sont les Hurlus qui prennent l’avance par Dewitte. Obigies B renverse la vapeur par Altruy et Janssens et c’est finalement Tyvaert qui ramène le partage pour le retour aux vestiaires. À la reprise, Vandenhove fait 2-3 sur corner. Risquons-Tout joue son va-tout mais en vain. Malgré la défaite, les locaux ont livré une belle prestation.

Herseaux B – Taintignies B 5-3

Taintignies B surprend tout le monde dans le premier quart d’heure en prenant une avance de deux buts par Hapiot et Vanderbecken. Un péno de Falcao à la 30e relance la machine locale. Leroy et El Housni renversent la vapeur avant de rejoindre les vestiaires (3-2). En seconde armure, El Housni et Gouba aggravent le score: 5-2.

Montkainoise B – Brunehaut 0-2

Pendant la première demi-heure, on assiste à une bataille du milieu de terrain. Brunehaut profite d’une première phase arrêtée pour ouvrir la marque par Bricout (0-1). Même scénario après le repos et même sanction avec un deuxième but inscrit suite à une nouvelle phase arrêtée par Bilouez. Les Kainois n’ont pas démérité mais l’efficacité était visiteuse.

Templeuve B – Mouscron B 2-2

Les premières possibilités sont à mettre à l’actif des locaux qui manquent de finition. À la 21e, Nkouka profite de la première occasion pour prendre les commandes. À la 30e, Bocquet rétablit le partage sur penalty. Dans la foulée, Dubar et Nkouka font passer le score à 2-2 pour le retour aux vestiaires. En deuxième période, Templeuve baisse un peu de régime, ce qui permet aux Mouscronnois de prendre le dessus dans le jeu. Toutefois, le score n’évoluera plus. Templeuve continue à faire du surplace.

St Jean – Bléharies B 6-3

Deux buts de Kurundzi donnent le ton à la rencontre. Malgré cette avance confortable, les locaux se laissent surprendre par deux envois de Drouillon qui rétablit la parité. Heureusement pour St Jean, Comblez et Renard remettent le couvert avant la pause. En seconde période, Bausier plie rapidement le match. Duchatelet fait ensuite 5-3 et c’est sur un dernier essai de Nsangou que se clôture le festival offensif. À l’avenir, St Jean devra éviter d’encaisser autant de buts.

Étoilés Ere B – Hérinnes A 3-4

Vite menés au score par un goal de Mameche, les Étoilés égalisent à la demi-heure suite à un autobut. Après ce coup du sort, Hérinnes parvient à reprendre l’avance en fin de période par Stien. Dès la reprise, Ere manque de chance avec trois envois repoussés par les montants. À l’heure, Dehon rétablit logiquement le partage. La fin de match est crispante avec deux nouveaux buts de Kouroghli et de Petit. Alors qu’on se dirige vers ce score de parité, un dernier coup franc excentré permet à Vaillant d’offrir trois points à ses couleurs. Défaite frustrante pour les locaux qui méritaient mieux.

P4B: Anthony Valentini n’est plus l’entraîneur de Flobecq

Hérinnes B – Havinnes B 1-2

La poisse colle aux baskets d’Hérinnes B, où on s’estimait très mal payé de ses efforts. "Cette défaite fait mal, concède Rudi Bourlet, le coach des Pecquois. Depuis le début de saison, nous tournons entre neuf et onze blessés. Ce dimanche encore, deux joueurs se sont décommandés en matinée. L’un pour une blessure au travail et l’autre suite à un accident de la circulation. Du coup, nous n’étions que 12, mais mes joueurs se sont admirablement bien battus. Tout ce que je peux leur reprocher, c’est un manque de réalisme, alors qu’Havinnes B a marqué deux fois en trois occasions. Je suis fier des joueurs et certain que des jours meilleurs les attendent." Les deux buts havinnois ont été inscrits par Thomas Doignon aux 32e et 50e minutes, avant que Louis Hendoux ne place sa tête à un quart d’heure du terme pour le 1-2 ! "Cinq minutes après que nous ayons raté un penalty", conclut le coach.

Bruyelle – Thumaide B 2-1

Bruyelle a joué à se faire peur. "Nous menions 2-0 à la mi-temps, relate Anthony Delplanque, l’entraîneur antoinien. Guillaume Mercier a fait 1-0 d’une superbe reprise de volée en pleine lucarne après 12 minutes. Eros Descamps a été à la conclusion d’un beau mouvement en triangle pour signer le 2-0 cinq minutes avant la mi-temps. Par après, on a oublié de tuer le match. À la 85e , on a frappé le poteau. Une minute plus tard, Thumaide a marqué." Ce 2-1 signé Christopher Fabrowski a failli coûter cher à Bruyelle. "Thumaide s’est encore créé une occasion de faire 2-2 sur un long ballon. Mais les trois points sont là et permettent de rester sur les talons de Molenbaix B et surtout de Wodecq, et ce alors qu’on a disputé deux rencontres de moins."

Flobecq – Vaudignies B 2-0

Une semaine mouvementée du côté de Flobecq. "Où j’ai été démis de mes fonctions, dit le coach Anthony Valentini. Et c’est tant mieux parce que je commençais à en avoir marre." Des bouleversements qui n’ont pas empêché les Flobecquois de gagner ce dimanche grâce à des buts signés Arthur Pottiez (39e) et Roisbel Rodriguez Perez (80e).

Molenbaix B – Wodecq 6-1

Malgré le but d’ouverture de Droogmans au quart d’heure, ce sont les locaux qui vont prendre la circulation du ballon à leur compte et renverser la vapeur par Dujardin et Bayart. Dominateurs, MolenbaixB insiste après la 60e, inscrivant quatre nouveaux buts par les mêmes buteurs, Dujardin en prenant quatre au total à son compte personnel. Molenbaix était plus fort mais Wodecq n’a pas démérité dans cette rencontre agréable à suivre.

Ellezelles B – Houtaing 0-1

Durant la première demi-heure, Ellezelles loupe le coche sur des tentatives de Doublet et Cauchie. À cinq minutes du repos, un coup franc lointain passe à travers la défense et atterrit dans les filets locaux. Ellezelles pousse mais les essais de Doublet et Guelluy manqueront de finition. De son côté, Houtaing fait jouer son expérience pour conserver sa courte avance jusqu’au bout.

Barry-Carrières – Anvaing B 6-3

Après un round d’observation, Barry creuse un écart de trois buts par Delrue, Mallé et Vercruysse. Dans les cordes, Anvaing réagit dès la reprise par Bottequin. Les locaux s’envolent jusqu’à 6-1 par Devolder et Baptiste. Un relâchement permet à Semet et Bottequin d’atténuer la défaire. Barry s’impose de plus en plus comme un fameux outsider dans cette série B.

P4C: Vaudignies-Pommerœul B arrêté après 36 petites minutes

Vaudignies – Pommerœul B 2-1 arr.

La rencontre entre le leader vaudignien et Pommerœul B a été arrêtée après 36 minutes. "Le coach adverse n’a pas accepté que l’arbitre valide le but du 2-1 signé Kostenko, là où il voyait un hors-jeu pourtant inexistant, estime le CQ de Vaudignies Stéphane Bossart. Il a rappelé son équipe au vestiaire. Certes, la rencontre était arbitrée par un de nos joueurs non-repris, mais il faisait ça très honnêtement. Il a même oublié de siffler un penalty en notre faveur !" Un son de cloche différent du côté d’Erdal Yildirim, coach de Pommerœul B. "Nous étions bien en place et menions depuis la 15e grâce au but de Théo Amand. Voyant que son équipe n’allait pas réussir à passer devant, l’arbitre a validé deux buts entachés d’un hors-jeu et signés Kostenko en l’espace de trois minutes. J’ai préféré en rester là avant que les choses ne s’enveniment", explique l’entraîneur.

Vacresse B – Wiers B 1-6

Lanterne rouge, Vacresse B n’a pas fait le poids face à Wiers B. Pourtant, ce sont les locaux qui avaient ouvert la marque dès la 5e via Adrien Claus. Mais les Wiersiens en ont planté six, des œuvres de Florentin Ronfaut à la 11e, Valentin Huon aux 15e et 32e, Teddy Thayse à la 65e, Théo Moreira Da Rocha à la 80e et Jean-Loup Baticle (90e), consolidant ainsi leur place dans le wagon de tête. Du joli travail !

Horrues – Meslin GM B 1-0

L’entraîneur meslinois Cédric Baron ne cachait pas sa frustration. "Encore une fois, nous avons bien joué et avons été battus sur un coup de sort, à savoir un coup franc dévié botté par Gaëtan Stalmans à la 62e . Sur la première période, nous avons par conséquent livré notre meilleure mi-temps de la saison. Horrues est revenu avec de meilleures intentions, mais nous aurions au moins mérité le partage. Nous avons reçu des tas de compliments du coach de Horrues, qui estime que nous formons la meilleure équipe qu’il ait affrontée jusqu’ici. C’est bien, mais cela ne rapporte rien ! Mes joueurs bossent et ils méritent bien mieux... J’espère que c’est pour bientôt."

Belœil B – Elouges 3-3

Ce dimanche après-midi, les jeunes Belœillois ont pris une bonne leçon… Ils menaient 3-0 suite à des buts de Xavier Olivier, Yannaël Marras et Ugo Broquet avant de voir Elouges revenir à 3-3 dans les 15 dernières minutes. "Mes gars ont levé le pied pour être punis par la suite par leur adversaire, rapporte Christophe Daniel, leur coach. Ils sont déçus, je les comprends. Mais ça fait partie de l’apprentissage."