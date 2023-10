Bléharies – RUS Tournai 3-1

Les joueurs locaux manquent d’attention d’entrée de jeu et se font surprendre par Dubart suite à un corner (0-1). Bléharies tente de revenir mais galvaudera par Klauner, Marghem et Bacro. À la 45e minute, un centre de Renard est repris de volée par Remson qui égalise. Directement après la reprise, Klauner transite par Bacro qui fait 2-1. Bléharies va ensuite toucher la latte à deux reprises et une volée de Marghem viendra alors s’écraser sur l’équerre. À la 80e, une longue remise en touche permet à Marghem de s’enfuir dans le dos de son défenseur et de faire 3-1 pour assurer les trois points.

Pays Vert B – Biévène 2-1

La rencontre débute timidement du côté de locaux qui sont surpris sur leur première occasion concédée et sont menés 0-1 des œuvres de Kubwimana. Les Athois pressent par la suite et sont récompensés à la 35e quand Sluys adressera un centre à Vandenborre qui égalise d’une reprise de la tête. Après les citrons, les locaux se réorganisent et font quelques adaptations dans leur système de jeu. Une bonne combinaison entre Fourniez et Sangwa va déboucher sur une reprise de volée victorieuse de Fontaine (2-1) qui permet aux locaux de l’emporter.

Rongy – FC Tournai B 1-1

Rongy impose son jeu dans le premier quart d’heure au bout duquel la marque est ouverte par Maertens qui profite d’un service de Deblicquy. Tournai se crée quelques opportunités, sans toutefois trouver de solution durant le premier acte. À la reprise, Martinache se présente devant Parent qui intervient avec à propos et évite le 2-0. Les joueurs visiteurs accentuent la pression et provoquent un coup de réparation que Dubois transforme pour égaliser et sauver ainsi un point.

Péruwelz B – Velaines 1-2

À la 10e minute, un long ballon est expédié dans la défense visiteuse, le gardien commet une faute et se voit renvoyé aux vestiaires. Velaines doit continuer à dix. À la 23e, un coup franc est repris par Lysen qui fait 0-1. Devaux, côté local, est accroché dans le rectangle, l’arbitre n’intervenant pas. Devaux échoue ensuite sur le gardien alors que Bourichon galvaude la balle du 0-2. À la 53e, Bourichon obtient ce 0-2 sur une action que l’on dit entachée d’un hors-jeu. Péruwelz revient dans la partie par Copin qui semblait également en position de hors-jeu, les décisions s’équilibrant de la sorte. Péruwelz fait alors le siège devant le but de Velainois qui vont résister jusqu’au bout en dépit des envois de Van Malleghem et Devaux.

Estaimbourg B – Béclers 1-0

Il faut un bel arrêt du gardien local et ensuite l’intervention d’un défenseur sur sa ligne afin d’éviter que les visiteurs trouvent le chemin des filets durant la période initiale. Pendant ce temps, Peters voit Verhoestraete le devancer sur son envoi. Après la pause, un coup franc du milieu de terrain arrive chez Legrand qui devance la sortie du gardien et le surmonte tout en ouvrant la marque (1-0). Fourez évite l’égalisation à deux reprises. Notons la blessure assez sérieuse de Picron, ainsi que celle de Deparis qui n’ont pas arrangé les affaires d’une équipe de Béclers déjà en proie à de grosses difficultés d’effectifs… Quand la poisse est là, souvent elle s’accroche !

Escanaffles – Montkainoise 1-4

Les joueurs visiteurs se montrent dominateurs et justifient de la sorte leur actuelle place au classement. C’est sur une phase assez confuse que Boulanger va déflorer la marque à la 44e. Alors que les locaux revenaient bien dans la partie, une erreur de leur dernier rempart permettra à Boulanger de scorer une nouvelle fois à la 36e. Après la pause, Thulier transforme un coup de réparation (1-2). À la 67e, une erreur défensive est exploitée par Lefebvre qui fait évoluer la marque à 1-3. Sur contre, à la 80e, Noiret va fixer les chiffres définitifs à 1-4. Un manque de présence dans les duels de l’équipe locale et une formation visiteuse motivée à l’idée de remporter la première tranche mise en jeu sont les clés de la partie finalement.

Taintignies – Luingne B 1-2

Après un quart d’heure en faveur des visiteurs, les locaux mettent le nez à la fenêtre et il faut une bonne intervention de Duthilleul pour repousser le danger. Juste avant de rentrer aux vestiaires, Lavens trouve la solution et réussit le 0-1. À la reprise, un corner pour Luingne débouche sur une mauvaise compréhension qui voit donc le coup de coin de Claus entrer directement dans le but (0-2). Une combinaison entre Eckman et Mahieu isole Menet qui réduit la maque (1-2). Pluquet va alors trouver la latte dans les ultimes instants, tandis que les visiteurs répliquent en faisant de même.

Thumaide – Risquons-Tout 0-2

Taquet se crée une très grosse occasion dès la 3e, le gardien est toutefois plus prompt. Au quart d’heure, d’une belle frappe décroisée, Vinquier trouve l’ouverture du score. Gorez stoppe un coup de réparation visiteur à la demi-heure. Taquet crée de nouveau le danger à la 40e, toujours sans succès. Thumaide va imposer son jeu durant la seconde période sans trouver de solution. Comme chaque fois dans un tel cas, un contre de fin de partie sera synonyme du 0-2 pour Glorieux.

P3B: une formation de Meslin parfaitement appliquée à Hyon

Meslin GM – AEDEC Hyon 5-1

L’équipe locale a produit son meilleur match de l’actuel exercice en le prenant avec beaucoup d’application dès le coup d’envoi. Les visiteurs ne vont d’ailleurs se procurer qu’une seule petite occasion pendant la période initiale. Dès la 3e, une rentrée en touche est prolongée de la tête vers Boisdenghien qui effectue la reprise de volée parfaite et inscrit la première rose. À la 19e, un long ballon isole Sinty qui termine le travail seul et qui double les chiffres, c’est 2-0 au repos ! Delneste rate le 3-0 à l’heure de jeu et Jonas en profite pour diminuer l’écart en transformant un coup de réparation. À la 69e, Boisdenghien trouve Delneste qui se venge via un coup de tête rageur: c’est 3-1 ! À la 75e, une faute sur Bertolutti est sanctionnée d’un penalty converti par Delneste. La dernière réalisation sera des œuvres de Bertolutti qui trouve la lucarne pour un résultat de 5-1 qui met en confiance.

Cuesmes – Isières B 5-1

Cuesmes n’est pas leader par hasard et va le démontrer face à son hôte qui ne pourra qu’admettre sa supériorité. À la 9e, Wattier fait 1-0 via un coup franc direct. À la 23e, Bouanati double la mise en transformant un coup de réparation. D’un coup franc aux 20 mètres, Oriolo inscrit le 3-0, score à la pause. À la 53e, Millien fait 4-0, toujours sur une phase arrêtée. Peltier diminue l’écart à la 78e. Wattier aura le dernier mot, nettoyant la lucarne en fin de match. La jeunesse de l’équipe visiteuse n’a pas fait le poids face à l’expérience de locaux qui, pour certains, ont déjà joué à un niveau bien supérieur. Et cela se voit !

Pommerœul – Chièvres 4-0

Une première période un peu compliquée pour des locaux qui sont dominés par leurs adversaires. Toutefois, alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer, un corner botté par Messina trouve Bertrand qui fait 1-0. Manno voit le gardien s’interposer sur son envoi par la suite. Après les citrons, un coup franc de Latona est repris de la tête par Cammarata qui double la marque. Chièvres s’énerve suite à une décision arbitrale et va se retrouver à dix et puis même à neuf. C’est Manno qui va servir Messina qui inscrit le 3-0. Tsekouris trouve la tête de Gentile, fraîchement monté au jeu, pour fixer les chiffres à 4-0.

P3C: belle victoire d’Enghien B contre un concurrent direct

Givry – Enghien B 0-2

Les deux équipes se livrent sans se ménager en première période, on assistera cependant à une bataille d’entrejeu sans trop d’occasion. À la 62e, Fernandez trouve Coudoux qui déflore la marque pour les visiteurs. Licki s’interpose bien pour éviter l’égalisation. À la 89e minute, Moury part en contre et cède à De Ruyver qui double l’écart. Une victoire qui est accueillie avec un certain soulagement après deux revers de suite et surtout face à un concurrent direct dans le positionnement au classement.