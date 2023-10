Arbitre: M. Houtrelle. Cartes jaunes: Agostino, D. Matthys, Teugels, Spinelli, Comere, Villa. Buts: 10e Dahmani (1-0), 59e Bouziane (2-0). Néchin: Carnoy, Lecoustre (88e Ergo), Comere, Vandenberghe (80e Bonvarlet), Dahmani (77e Metrouch), Bouziane, Carlier, Décarpentrie, Agostino, Barah (88e Pirollo), Keromest. Naast: Bussaca, Kwembeke, Villa (81e Kuka), D. Matthys, Dipa Dia Zambi, Brismé (81e Gorez), Teugels, Spinelli, Bouvry, De Laever, A. Matthys (64e Poizot).

La toute première opportunité locale est déjà la bonne. Un but un peu gag: un centre de Lecoustre est repoussé vaille que vaille par Bussaca vers Dahmani dont la volée dévissée est suffisante pour précéder le retour du portier sur sa ligne de but. Le meilleur des scenarii pour les locaux qui se font néanmoins une grosse frayeur quand le centre en retrait de Dahmani est intercepté par D. Matthys mais, une fois de plus, Carnoy repousse la tentative pour éviter une égalisation toute faite. Sur le corner qui suit, Spinelli voit son heading passer au ras du montant néchinois ! Ce sera déjà tout pour une période initiale dont la qualité n’a pas atteint les sommets.

Naast remonte sur la pelouse avec la ferme intention de secouer les Vert et Noir. Après deux corners qui voient le ballon hanter la surface locale sans trouver de buteur adverse, Dipa Dia Zambi se présente devant Carnoy qui parvient encore à dévier le cuir sur son poteau (53e) ! Après une réaction signée Décarpentrie, Néchin tire trois fois vers Bussaca mais un pied défensif s’interpose toujours sur la trajectoire du ballon. Deux minutes plus tard, Bouziane part de son camp, s’appuie sur Dahmani pour le une-deux avant de crucifier Bussaca d’un envoi puissant des vingt mètres. Mais quelle belle réalisation ! Ce second but n’assomme pas encore les joueurs visiteurs qui continuent d’ennuyer Carnoy qui préserve ses filets jusqu’au bout. Et si Pirollo inscrit un troisième but local, il est très justement annulé suite à une faute offensive de l’attaquant. Et voilà trois nouveaux points précieux pour les Néchinois !