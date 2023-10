P1 dames: Dottignies s’emmêle les pinceaux face à Enghien

La JS Dottignies est toujours dans l’attente de sa première victoire au sein de l’élite provinciale. Les promues goûtent avec amertume au fossé qui sépare cette division de la P2 hennuyère. Le début de rencontre face à Enghien laissait pourtant présager un duel accroché. Très solides défensivement, les Dottigniennes parvenaient ainsi à arracher des ballons à leurs adversaires et maintenaient le cap malgré des difficultés à la conclusion.

Dans le deuxième quart, Enghien se montrait plus intransigeant dans ses possessions et creusait dès lors l’écart. Le retour sur les parquets confirmait cette tendance avec un envol offensif pour les visiteuses, adroites à distance. Dottignies ne baissait toutefois pas les bras mais ses efforts semblaient vains.

De nouveau battue, la JS n’a pas encore ouvert son compteur de victoires et cela a de quoi inquiéter son coach Geo Vandewiele qui cherche l’explication. "On a peut-être peur de gagner à la vue de notre troisième quart. Nous nous sommes quand même battues jusqu’au bout en l’absence de Méline Vanderveken. Nous essayons de travailler avec nos cadres mais elles sont connues par nos adversaires. En l’absence de Narbond et Coutigny, nous restons en difficulté. Nous prenons beaucoup de shoots à distance mais nous en inscrivons aussi. Ce sont plutôt les paniers faciles qui nous font défaut. Gagner un match prochainement nous ferait surtout du bien pour le moral."

"On reste positives"

L’ambiance au sein du vestiaire dottignien n’est pas encore entamée par ces difficultés mais les joueuses avouent avoir du mal à résoudre les lacunes constatées. "On a eu des difficultés dans la construction, disait Fanny Vanhoutte. On était aussi dans le dur physiquement. On sentait la défaite arriver à partir du troisième quart mais nous nous sommes battues jusqu’au bout. On reste positives comme le démontre notre attitude dans le dernier quart."

Tout sourit à Enghien en ce mois d’octobre ! Les filles de Guy Despretz décrochent leur troisième victoire de rang. Le coach mesure le travail effectué. "L’entame de match était brouillonne en défense. Point à travailler. On a resserré les boulons après leur passage en zone. La rencontre n’était pas simple en l’absence de Vanmontagu. Je fais en sorte que le collectif sache combler chaque absence. On affronte Genappe et Kain cette semaine. On récupère des joueuses mais on fera face à des gabarits plus compliqués à contenir."