Nos onze "guest-stars": "I’m blue, Dahmani, Dahmani…"

Et si on continuait en musique, dans un tout autre syle: "C’est l’équipe de Tournai qui nous montre du beau football, ses joueurs sont les plus forts pour aller marquer des goals, ils ont déjà tout cassé de la pointe du soulier…" Dédicace à Malory Destrain qui, d’un bon vieux pointu, a battu Stockay en D2. Le cras pointu, ça fonctionne toujours: la base ! Mais l’on sait aussi être plus finaud au Luc Varenne: la preuve en image avec Ozayr Hakimi, buteur avec les B face à Béclers en P3A (2-0): tête bien droite et extérieur du pied droit ; masterclass !

En P2A, à Herseaux, il se murmure qu’un robuste défenseur touche, lors d’un match, plus souvent le cuir de la tête que des deux pieds. Et que, parfois, ses coups de casque sont décisifs ! Comme face à Anvaing: 84e minute, coup de boule – à zéro ! – et un point de sauvé: signé Pierrick Bracaval ! Dans la même série, on a joué au chat et à la souris entre la REAL B et Luingne, avec le matou hurlu qui a croqué le rongeur lessinois (2-3). On retiendra, de ce joli duel, le tour de passe-passe entre le local Mattéo Danzo et le visiteur Jessy Lebsir, buteur à tour de rôle jusqu’à 2-2: à toi, à moi, à toi et à moi ! À lui tout seul, il a autant marqué que le duo précité: quatre roses ! Et lui, c’est qui ? C’est le Chiévrois Térence, un fer de… Lens en P3B: raclée 8-1 ! Le CS en a eu... Plinguier.

Au même niveau, mais en série A, il faut parfois être deux pour faire plier complètement un adversaire. Face à un Bléharies pourtant solide depuis le début de la saison, Biévène a glané – c’est de saison ! – les trois patates mises en jeu grâce à sa paire gagnante: Boris Risselin en passeur et Yoni Van Coppenolle en buteur. Deux actions pour un même résultat: but ! Et un succès 2-1 qui fait du bien à l’Excel. Au sein de la même division, à l’issue de Pays Vert B-Estaimbourg B, qu’on nous raconte que Dubly a donné la victoire (2-3) à l’Athletic via un goal aboutissant d’une partie de snooker dans la penalty box, on ne s’étonne pas, ça fait très british ! Même si le buteur estaimbourgeois se prénomme… Achille. On ne nous a pas précisé s’il avait buté du talon.