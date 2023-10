Maffle battu 57-64: réplique encourageante mais résultat frustrant

Après la désillusion subie à Schaerbeek, Maffle avait l’occasion de se reprendre en accueillant Profondeville ce samedi. Cette affiche du week-end entre deux candidats au titre avait fière allure. Si Dubuisson et Laloy soignent toujours des blessures qui mettent plus de temps que prévu à guérir, le reste du groupe local semble particulièrement motivé au coup d’envoi.

Les visiteurs arrivent avec de grosses ambitions et un effectif expérimenté doté de belles individualités comme Mouchart et Bastin qui, de retour après une longue blessure, se montre déterminant en inscrivant onze points avant la pause. Les locaux, après une entame de rencontre compliquée, reviennent bien dans le coup et profitent de l’efficacité aux lancers de Delfante pour passer en tête juste avant le repos: 33-32 !

Mieux, Maffle appuie sur l’accélérateur et pense avoir fait le plus dur en se forgeant un avantage de six points. C’est hélas un problème de fautes, logiquement contesté par le camp local, qui va faire basculer la rencontre. Si le match est engagé, les arbitres sifflent onze fautes à Maffle dans le dernier quart-temps contre… trois à Profondeville, ce qui vaudra à Jules Andries d’être sorti très tôt. L’adversaire du jour inscrira dès lors 19 de ses 32 points au cours de la deuxième période sur des lancers francs, ce qui en dit long sur l’influence de l’arbitrage dans cette fin de partie.

"Rien à leur reprocher"

Maffle tentera encore de revenir avec l’énergie du désespoir mais sans retrouver la réussite à distance qui lui avait tant servi lors de la première période. "Mais contrairement à la semaine passée, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs", commentait le coach Patrick Verdun qui ne tenait pas à s’étendre plus longuement.

Son capitaine Manu Meunier essayait de relativiser l’influence des arbitres en retenant les aspects positifs de la partie: "On a su mettre de l’intensité de bout en bout, ce qui était indispensable contre un tel adversaire, qui fait partie des gros morceaux de la série. Rien n’est cependant mal fait puisqu’en fin de saison, le premier ne sera pas champion. Quelques rencontres plus abordables se présentent. Il faut les aborder avec sérieux."

Yann Vilette abondait dans le même sens: "On encaisse finalement assez peu contre une formation très forte mais le souci de fautes des intérieurs nous a été fatal en fin de compte C’est à la fois frustrant mais aussi encourageant d’avoir bien presté ! On attend le retour de Zoran qui va nous faire le plus grand bien tout en remerciant le public qui a été formidable ce samedi soir."