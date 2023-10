"C'était compliqué", reconnaît d’emblée Giovanni Seynhaeve. Il n’y a pas eu de grosses occasions dans ce match mais il fut tout de même agréable. "J’étais étonné de la qualité d’Esplechin, il y a de beaux joueurs. Comment se fait-il qu’ils soient si bas ?, s’interroge le coach luingnois. On débute bien mais on est mené, d’habitude c’est plutôt l’inverse qui se passe. On a continué à proposer du jeu, à la mi-temps j’étais content de mes gars et je leur ai dit de poursuivre ainsi. Il y avait de l’envie sur la pelouse." Esplechin prend l’avance via un autogoal signé Delabie. "Son tacle termine dans les filets mais s’il ne le fait pas, leur attaquant était seul face au but et l’aurait mise de toute façon." Les Cleugnottes égalisent avant la mi-temps sur un débordement et une passe en retrait de Houzé pour Blancquart. Dans les dernières vingt minutes, Houzé accélère dans le rectangle et se fait cisailler. Reheul se charge du penalty pour donner l’avantage final à Luingne. Défait, Esplechin a appris la démission de son entraîneur Anthony Szulda. "Ce n’est plus possible de bosser dans de telles conditions", expliquait-il.

St. Mouscronnois – Templeuve 6-1

Malgré un but de Yakassongo dans le premier quart d’heure et un autre du capitaine Ouali à la 35e, le marquoir aurait pu indiquer 2-1 au repos voire plus sans des parades de Mawait devant Andal et M’Buy. Il faut dire que les Seignez, Yakassongo, Huys et Kocur s’étaient, auparavant, heurtés à Van Cauter ou à sa transversale loupant les occases de se mettre sur le velours ! "On a péché à la conclusion avant le repos, la présence devant le but n’était pas optimale", avouait Julian Depoorter. Le 3-0 signé Seignez dès la 48e a clos la partie. Templeuve s’est écroulé, a lâché alors que le Stade déroulait avec des buts de Ouali – super-petite pichenette lobée ! – Kocur et Quique, Hovine sauvant à peine un honneur visiteur bafoué vu le renoncement de certains. "Templeuve n’a pas fermé le jeu, c’est tout à son honneur", aimait le coach mouscronnois. "Je ne mettrai jamais un bus devant le but, ce n’est pas le genre de la maison ! On était bien en place avant la pause avant qu’on ne lâche. Je ne peux pas supporter cet état d’esprit. Il faut se battre jusqu’au bout ! Nous, ce sera pour le maintien", râlait Jean-Do Vessié, le coach des Templeuvois.

Wiers – Étoilés Ere 4-0

Malgré le score, "exagéré" selon lui, Bryan Losterman n’était pas très content de la prestation de son équipe: "La première mi-temps était très mauvaise, avec des consignes qui n’étaient pas respectées et un jeu haché, alors qu’Ere nous a embêtés et était bien placé. Les deux buts en fin de première et début de deuxième mi-temps nous ont soulagés." Lancé dans le dos de la défense, Abidellah dribble le gardien et marque du droit. Le 2-0 est inscrit par Altruy sur un deuxième ballon sur corner. "On n’a pas bien joué non plus après la pause. On a su faire des différences grâce à nos qualités offensives, mais nos avants, à l’image de toute l’équipe, n’ont pas bien presté." Dans les arrêts de jeu, Altruy complète un hat-trick. D’abord suite à une combinaison entre Decaluwe et Hostens et un centre second poteau de ce dernier. Ensuite sur un penalty dans un premier temps stoppé mais retiré à cause de joueurs rentrés trop tôt dans le rectangle.

Obigies – Pays Blanc B 1-1

Une transversale pour les visiteurs et un but refusé de Spreux pour les locaux auraient pu faire basculer le match d’un côté comme de l’autre. "On était conquérant le premier quart d’heure en se créant deux occasions, explique Fabien Delbeeke. Puis, le Pays Blanc a équilibré les échanges et est bien revenu en fin de première." Vers la 40e, suite à une mauvaise sortie de défense et un ballon envoyé dans le dos de cette dernière, Chavalle centre pour la tête de Delannoy, c’est 0-1. Au retour des vestiaires, Obigies tente d’installer un pressing. Celui-ci paie après 20 bonnes minutes, sur un centre d’Elicaste depuis le côté droit conclu par Pottiez au petit rectangle. "Forcément, les Antoiniens sont plus ravis que nous de ce point pris à l’extérieur. Pour l’instant on mange notre pain noir, même si par rapport aux semaines précédentes il y a eu un mieux dans l’engagement"

REAL B – Ellezelles 3-5

"Un match ouvert dès le début", contextualise Yves Moreau, le T1 d’Ellezelles. Sur une action bien construite sur la droite à la 9e, Vanderroost sert Moreau dans le dos de la défense, qui répond à l’ouverture de Danzo. Neukermans fait 1-2 avant la mi-temps. Via une récupération ellezelloise en milieu de terrain et une projection rapide, le buteur maison mystifie son défenseur en un contre un avant de conclure. La suite, ce sont trois nouveaux buts de Neukermans en seconde période, entrecoupés du second pion de Danzo et d’un autobut de Notté. "On lui a demandé, c’est la première fois qu’il réalise un quadruplé, explique Yves Moreau avant de parler de la prestation de ses joueurs. À 1-4 on pensait que le match était plié. On leur offre deux cadeaux qui n’ont pas prêté à conséquence. Je reste content de l’équipe qui apprend de semaine en semaine et a su se faire mal sur ce synthé pour empêcher la REAL de s’illustrer par ses qualités techniques."

Isières – Harchies-Bernissart 2-1

"Après le Felice Time, voici donc le Devos Time", rigole le T1 isiérois, qui compare sa rencontre au récent Charleroi-RWDM. Menées 0-1, les troupes jaunes et bleues ont renversé la tendance en tout fin de match. D’abord via l’égalisation par une tête de Bureau, contestée par les visiteurs qui estiment que la balle n’a pas franchi la ligne. Enfin par un bon travail de Nzolele qui élimine deux hommes avant de remiser au point de penalty pour ce même Bureau. "On n’a pas été bon en première période, on était stérile, il manquait de liant dans l’entrejeu", précise Johan Devos. Harchies manque un penalty mais ouvre le score sur un coup franc sur la ligne du rectangle, tiré par Diallo et dévié par le mur. "Un penalty assez léger, un coup franc limite, on n’a pas les décisions arbitrales de notre côté depuis le début de saison ", juge le coach local. À la 45e, Paelinck loupe lui aussi un péno. Baldé manquera le 0-2 ; il dribble le gardien mais place à côté. "On a eu plus de contrôle."

Enghien – Herseaux 1-1

Une mi-temps chacun, et la seconde pour Enghien, avec notamment deux occasions de but pour Ritière, d’une tête coupée et d’un centre tir superbement arrêtés par le gardien. "Je suis super-fier de mes gars, s’exclame Matthew Verhaeren. Ils se sont bagarrés face à un Herseaux qui a des meilleures individualités." En première mi-temps, Furlan sort un arrêt miraculeux sur Brison. Et Delvingt sort une belle tentative d’un Debailleul excentré. Niveau buteurs, Brison fait 1-0 à la 70e oublié sur un corner joué en deux temps. Et Pacheco Gomes égalise dix minutes plus tard. Compte tenu de ces occasions, Enghien aurait-il dû l’emporter ? "On aurait pu mais je serais gourmand si je revendiquais la victoire Si on analyse à froid, Herseaux a eu l’ensemble de la possession, alors qu’on a fait le gros dos en tentant d’exploiter les espaces qu’ils laissaient dans leur dos."

Anvaing – Estaimbourg 2-2

Un face-à-face raté de chaque côté – ou arrêté c’est selon – pour Tevel puis Devianne sont les premiers faits de jeu d’une première période plutôt équilibrée. Sur une contre-attaque à la 33e, Anvaing est en supériorité et le centre de Tevel est repris par Hustache. Estaimbourg réagit rapidement via une récupération de Karangwa qui isole Devianne. Celui-ci égalisera d’un tir croisé. Mais sur un long ballon juste avant la mi-temps, Tevel dévie pour Duvivier qui crochète et marque du droit. "On est en convalescence par rapport au match disputé contre Ellezelles, commente Frédéric Rousseau. On sent qu’il y a plus d’envie. Il y a 2-3 semaines on se serait peut-être écroulé au moment de l’égalisation mais on s’est relevé en se créant des occasions." Delval fait 2-2 d'une magnifique reprise à la 78e minute sur un ballon mal dégagé. Anvaing se procure encore deux situations chaudes en fin de match, dont une volée de Soris qui force Oliveira à l’arrêt. "Ce n’aurait pas été un scandale si on l’emportait, il nous manque ce brin de chance. Mais on va mieux en ayant retrouvé une équipe solide."