La photo qui a fait babeler: du foot-breakdance sur la piste de danse de la Providence !

Le cliché de la semaine, signé Jean-Luc Boitte, que vous avez pu retrouver sur le Facebook L’Avenir Wallonie picarde Sports, fait un arrêt instantané sur la P2A lors du match Templeuve-Esplechin. L’on y voit l’attaquant local Jean-Philippe Mbuy se faire plaquer au sol par le défenseur visiteur Jérémie Demeue. Figure de style qui n’a pas échappé aux commentaires. "Joue un peu au foot, s’il te plaît !", interpelle Erwan Delcampe, pas le dernier à vanner sur les réseaux sociaux. Sa cible du jour lui répond: "Erwan, c’est ça le foot provincial: la bagaaaarrree ! C’est vrai que ça fait si longtemps que tu n’es plus monté sur un terrain que tu ne sais plus comment ça se passe", balance Jean-Philippe. Arnaud Bruyneel y voit, lui, un pas de danse en couple: "Un petit breakdance !" La position des corps peut laisser y penser, effectivement: piste de danse à ciel ouvert à la Providence. Au-delà de l’Esplechinois qui fait tout pour jouer le ballon du pied et du Templeuvois qui donne l’impression de vouloir le jouer à la main, c’est la tête d’Abdelkader Belhamiti qu’on aime le plus: "Qu’est-ce qu’ils me font là, les deux ? C’est autorisé, ce genre de truc ?", semble-t-il se dire.