La mise au point a été bénéfique à l’Estu, vainqueur 24-35 à Courtrai

Il fallait une réaction et elle est venue ! Défait deux fois de suite, à la maison par Kraainem puis en déplacement à Atomix, l’Estudiantes ne pouvait pas rester sans un mouvement de révolte au sein de son effectif. "On se devait en effet d’effacer nos récentes prestations fort décevantes, nous expliquait samedi soir au terme du duel disputé à Courtrai le coach Romain Poix. Les deux semaines précédentes ont accouché de matches qui ne sont pas dignes de ce que vaut l’équipe. Il y avait de gros manquements, dans le jeu, l’attitude et la mentalité. Ça ne pouvait pas continuer ! Et mes joueurs en avaient d’ailleurs pris conscience puisqu’ils avaient discuté entre eux en semaine. Avec le staff, j’avais aussi décidé d’en parler avec tout le groupe pour arriver dans de meilleures dispositions pour ce déplacement à Courtrai qui s’annonçait tout sauf facile."

"Meilleure mentalité"

C’est manifestement un Estu directement concerné qui a pris les choses en mains chez le voisin courtraisien. "On est arrivé sur le terrain avec une bien meilleure mentalité. Et par rapport à ce que j’avais pu voir contre Kraainem et Atomix, ce n’était peut-être pas le jour et la nuit mais on n’en était pas loin. Quand les garçons prennent les choses par le bon bout, ils prouvent qu’ils ont toutes les qualités requises pour occuper une place de choix dans le haut de tableau de cette première nationale."

Emmené par un Rosier qui atteignait la dizaine de buts inscrits au terme des 60 minutes de jeu, Tournai a bien mené son affaire au cours de la première période. "On rejoignait les vestiaires avec une avance de trois buts, signalait encore Romain Poix dont l’équipe menait 12-15 à mi-match. Lors de cette première période, on a réussi à creuser petit à petit un écart. On s’est montré efficace devant et derrière, de sorte que Courtrai n’aura jamais pu réellement espérer quoi que ce soit. Même en infériorité numérique, on arrivait à contenir les Flandriens et même à les dominer. Mais on n’était alors qu’au repos, il restait une demi-heure à jouer et il fallait en aucun cas se reposer sur ses lauriers."

Juste une petite frayeur

Dès le retour sur le parquet, les joueurs tournaisiens creusaient un peu plus l’écart en étant même à un moment à plus cinq ! Mais l’Apolloon ne s’avouait pas vaincu si vite et devant son public, offrait un sursaut d’orgueil qui sonnait comme le signal d’alerte pour l’Estu. "L’adversaire est revenu à deux longueurs et a même obtenu la balle pour être à moins un. Il la rate et à partir de là, on a repris le dessus de façon bien plus efficace… On s’est fait une petite frayeur, mais on s’est repris en faisant craquer Courtrai qui était à l’agonie lors du dernier quart d’heure."

Un succès 24-35 qui relance la machine avant la réception de Houthalen, battu de deux buts par Hubo ce week-end et avec qui l’Estu partage la deuxième place ! "Et surtout une superbe prestation collective car chacun aura apporté sa pierre à l’édifice, se réjouissait aussi le coach. Tout le monde a fait le taf. Sur l’échelle du match, c’est très intéressant ! On a été dominateur sauf lors de ce temps faible mais il y a eu de la constance face à un adversaire qui était devant nous au classement général au coup d’envoi. C’est cette régularité qu’on doit désormais acquérir pour mener le peloton qui chasse Sasja, le leader. Tout est si serré en haut de tableau que, dès qu’une équipe commet un faux pas, elle le ressent dans son positionnement au classement. On a su se remettre sur les bons rails, il importe de rester dessus."