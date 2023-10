D3A ACFF: une première à la maison qui fait un bien fou pour Beloeil

Des buts, des cartons, des rebondissements: le spectateur neutre en aura eu pour son argent et cette première victoire à domicile va faire un bien fou aux hommes de Jérémy Descarpentries ! Le T1 de Belœil laissait Hassaini et Kragbe sur le banc pour débuter alors que Gassama était associé à Flammia en pointe.

La RUS commençait mal son match. Dès la 4e, Niewinski tirait sur Okombi. On venait à peine de jouer les cinq premières minutes quand, profitant du bon travail flanc gauche, Mangunza n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (0-1). Belœil réagissait sur phases arrêtées par Jules Flamant. À la 10e, un coup franc tiré à la Cristiano Ronaldo par le numéro 10 de Belœil venait s’écraser sur la barre d’Alves. Belœil passait ensuite près de la correctionnelle quand, à la 16e, l’arbitre oubliait de siffler une poussée sur Delooz dans la surface. À la 32e, Okombi sortait le grand jeu devant Niewinski. Après un essai de Mukala, J. Flamant trouvait Flammia qui, en deux temps, trompait Alves (38e, 1-1).

Cinq minutes après la reprise, le jeune attaquant de Belœil signait un doublé. À la retombée du ballon, il envoyait un tir vers la toile d’araignée du but (2-1). Jephte était ensuite à la bonne place pour sauver un ballon dangereux sur sa ligne à la 61e, mais une approximation permettait à Aische de revenir à 2-2, toujours par Mangunza et toujours au second poteau, à la 65e. On venait d’entrer dans le dernier quart d’heure quand Dubois voyait jaune pour la deuxième fois du match. À dix, Belœil tenait bon et, à la 80e, Flammia, bien lancé par Hassaini, ne parvenait pas à tirer. Un nouveau tournant survenait à cinq minutes du terme. Kragbe était fauché dans le rectangle et Gassama convertissait le penalty (3-2).

"C’est vraiment mérité !"

Ce succès après trois défaites va bien évidemment booster le moral des troupes à Belœil. "Une victoire importante pour le groupe, réagissait le T1 Jérémy Descarpentries. Un succès qui me semble mérité alors qu’on s’était encore mis dans les difficultés en encaissant un but que même des U14 ne prennent pas. Nous avons souffert mais nous les avons aussi fait souffrir. On égalise, on fait le plus dur en début de deuxième et on reprend un but de gosse. Au final, on gagne et ça va faire du bien au moral à ce groupe qui bosse dur. On a trouvé un bon équilibre aujourd’hui, même si l’on doit encore gommer ces erreurs."

Mouctar Gassama évoquait lui aussi l’importance de cette victoire et la solidarité présente au sein du groupe. "Un succès acquis avec les tripes. On s’est donné comme on le fait aux entraînements, à 200%, en faisant preuve de cohésion. C’est, je l’espère, un match référence, et à la maison qui plus est ! Nous n’avons pas toujours été beaux ce dimanche, mais on a gagné avec notre cœur. Je signe tout de suite pour prendre à chaque fois trois unités comme ça. On va encore s’améliorer. Je connaissais cette équipe d’Aische qui est très talentueuse. Gagner contre un tel adversaire montre que tout le monde peut battre tout le monde dans cette série."