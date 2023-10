Arbitre: M. Braley Cartes jaunes: Rucquois, Bamenga, Mabika, Hospied, Herbecq. Carte rouge: 63e Rucquois. But: 77e Fosso (0-1). Schaerbeek: Jacops, Yagan, Morais De Almeida (71e Lufimbu), De Marrée, Taybi (65e Roisin), Mabika, Casagolda Collazo, Caignau, Malela-Ndangba, Rucquois, Mbenti. Pays Vert: Biévez, Bonnier, Vandeville, Fosso, Herbecq, Leleu (70e Diumasumbu), Druart, Nzuzi, Bamenga (87e Vallera), Herbecq, Cortvrint.

Un succès 1-0 à la maison face à Manage suivi d’une autre victoire 0-1 à Schaerbeek, en huit jours de temps, le Pays Vert a fait le plein de points en marquant le strict minimum de buts pour y parvenir. Il y a dans cet Ath-là un art de repasser les plats qui laisse augurer de très belles choses si la tendance venait à se confirmer pendant les semaines à venir. Deux buts pour six points et une place de dauphin d’Onhaye qui se confirme. De quoi ravir la direction du club qui a vu à Schaerbeek un match différent de celui de la semaine précédente, même si le résultat est identique: "Par rapport à Manage, ici, on mérite clairement les trois points, notait le président Philippe Dubois. Il y a eu, dans le chef de notre équipe, une solide organisation mais aussi la faculté à se créer des occasions. Pas 36 non plus mais nettement plus que la semaine dernière où on avait marqué le but victorieux sur notre unique tir cadré. Pourtant, pendant les quinze premières minutes du match, on s’est demandé si on allait tenir le coup derrière car Schaerbeek a pris plaisir à nous mettre sous pression, sans toutefois que Guillaume Biévez n’ait des arrêts miraculeux à faire. Il a quand même passé une après-midi bien plus paisible qu’il y a sept jours même s’il nous sort une parade formidable à la 90e minute pour éviter le but de l’égalisation."

Le Crossing réduit à dix

Avant ça, il y avait eu les ardeurs locales calmées sans trop de peine par Ath après un quart d’heure de qualité du Crossing, pour un premier acte qui voyait les acteurs se quitter dos à dos. À la 63e, venait un des faits du match, Cortvrint se débarrassant subtilement de son défenseur qui se sentait contraint de commettre la faute nécessaire, l’attaquant athois partant seul à la rencontre de Jacops. L’arbitre –

"un excellent M. Bailey, c’est à signaler, comme l’ambiance du match et l’accueil du Crossing !"–, tenait à signaler Philippe Dubois – n’hésitait pas à rougir fort logiquement le Schaerbeekois. Il ne fallait pas plus de quatorze minutes à Fosso pour inscrire le but de la victoire, concluant un contre parfaitement joué: 0-1 à la 77e. Venait au début des arrêts de jeu, le save de Biévez qui aurait dû être suivi du 0-2, la transversale en ayant décidé autrement sur la tentative d’un Diumasumbu monté à la place de Leleu, blessé. Qu’importe ce manque de réussite pour l’offensif d’Ath, le succès des siens n’était pas remis en question: magnifique !