Arbitre: M. Vahé. Carte rouge: 68e Diakhaby. Cartes jaunes: Lafalize, Mollers, Dassonville, Destrain. Buts: 43e Hungs (1-0), 79e Pieraert (1-1). La Calamine: Mignon, Belle, Lazzari, Hungs, Bennane, Lafalize (85e Thielen), Mauclet (69e Gilon), Seewald, Cornet, Hubert, Mollers. Tournai: Gianquinto, Destrain (85e Thambwe), Henry, Brouckaert, Pieraert, Stobbe, Zanzan (65e Sylla), Robail (46e Amury), Dassonville, Diakhaby, Holuigue.

Dans un duel de haut de tableau un peu inattendu de par le fait que les deux équipes qui se faisaient face ont le statut de promue, on s’attendait à voir La Calamine prendre les choses en main par le fait de se produire à la maison. Et c’est qui se passait puisque les joueurs locaux décidaient de pousser tout au long de la première période de la rencontre face à un adversaire de Tournai qui se devait de digérer le long trajet effectué. Ainsi, les hommes du coach Alex Digregorio s’offraient deux petites possibilités via Belle, dont la tentative de lob restait toutefois trop molle, et Mauclet, dont la tête filait plusieurs mètres au-dessus de la cage défendue par Gianquinto. Peu inquiété sur ces deux tentatives, le dernier rempart visiteur l’était beaucoup plus lors de la dernière action du premier acte. À la 42e minute, un coup-franc excentré était joué subtilement par Belle à ras de sol pour trouver Hungs qui déviait le ballon et ouvrait par conséquent le score de bien belle manière (1-0). La pause était atteinte avec des locaux au moral gonflé à bloc.

Mais les visiteurs ne comptaient pas se laisser faire et poussaient plus que jamais dans le début de la seconde période, mais les avants tournaisiens se heurtaient à un Mignon en très grande forme. Les Calaminois semblaient se contenter de gérer la maigre avance et procédaient en contre. On pensait alors que leur tâche allait se faciliter un peu plus par suite à la rouge reçue par leur adversaire. En effet, à vingt minutes du terme, les Tournaisiens étaient réduits à dix à la suite de l’exclusion de Diakhaby en raison d’un coup volontaire sur Mauclet. Tout se compliquait un peu plus pour les Sang et Or !

"On se contente du point"

Malgré ces circonstances favorables, les Calaminois encaissaient l’égalisation signée Piereart à dix minutes du terme d’une jolie frappe. Le score ne bougeait alors pas, malgré l’énorme occasion de Gilon, mais le ballon de l’attaquant des Verts échouait sur le poteau. "Cela nous laisse un fameux goût de trop peu ! On méritait mieux, je pense ! Nous devons absolument gagner ce genre de rencontre si on veut rester en haut du classement", insistait le mentor calaminois Alexa Digregorio. Du côté de Tournai, on se contentait volontiers du partage: "Vu les circonstances, le fait d’avoir été mené au score et l’exclusion de l’un de mes défenseurs, il faut savoir se dire que rentré avec un point de ce si long déplacement ne constitue pas du tout une mauvaise affaire. On ne perd pas et c’est très bien comme ça", commentait le coach Nasca.