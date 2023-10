Brunehaut battu d'un rien à Namur: plus que des progrès pour les Lionnes!

Deux semaines après avoir perdu de vingt points contre la même équipe en Coupe de Belgique, Brunehaut rencontrait cette fois l’équipe de la capitale wallonne dans le cadre de son championnat. Les Lionnes, qui avaient enfin pu s’entraîner à dix en semaine et pouvaient déjà compter sur le renfort de l’Espagnole Maria Mongomo, sont passées tout près de l’exploit car elles menaient de deux points tandis qu’il restait quatre minutes à jouer. Malgré la défaite qui pouvait engendrer certaines frustrations, l’entraîneur Jean-François Anderlin tenait à féliciter ouvertement son groupe: "Les filles ont livré un match exceptionnel contre une équipe du Top 3 belge qu’on a réussi à faire douter. Nous sommes sur la bonne voie et on sent que les joueuses se trouvent de mieux en mieux. Eva Nguwo a été rapidement pénalisée par les fautes, j’ai donc lancé Mongomo dans la bataille et elle a immédiatement montré ses qualités, inscrivant 15 points tout en prenant 6 rebonds, preuve que malgré son mètre 75, elle dispose de qualités physiques exceptionnelles. On retiendra aussi la prestation quatre étoiles de Duffy, avec notamment les 12 rebonds pris face aux deux tours d’un mètre 90 dont dispose Namur, et les 18 points d’une Dupont qui confirme son bon début de saison."

"La meilleure prestation"

Pour sa part, le manager Jeremy Dekoninck parlait de la "meilleure prestation" livrée par Brunehaut depuis son accession au sein de l’élite et se montrait fort enthousiaste au vu de la prestation des trois joueuses professionnelles du noyau. Brunehaut peut sereinement préparer la visite de Waregem qui, après un mauvais début de campagne, semble complètement à la portée de nos régionales. V.C.