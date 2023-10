P1: les Dottigniennes ne ruminent pas les échecs

L’intérieure dottignienne se verrait bien forcer la chance dès ce samedi soir au hall de l’Europe: "Je n’ai analysé ni les points forts ni les points faibles, ni même le classement de nos invitées, mais je crois savoir que c’est un adversaire plus à notre portée que les premiers croisés, donc évidemment on jouera pour la victoire. Mais même à Pont-de-Loup, on ne s’était pas déplacées en victimes consentantes ! On donne toujours le maximum et puis on fait les comptes."

"Les pieds sur terre"

Attention toutefois à la progression linéaire des filles de Guy Despretz ! Qualifiée pour les quarts en Coupe, la JS Enghieb n’avait rien pu faire à Pont-de-Loup et face à Courcelles, mais s’est bien ressaisie avec deux belles victoires en huit jours. "Il va de soi que ces deux succès empochés à Soignies puis contre Campinaire ont fait le plus grand bien au moral des filles, mais il nous faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler semaine après semaine pour poursuivre notre évolution, prévient le coach d’Enghien. Comme chaque week-end, tâchons de nous focaliser sur notre propre jeu, en respectant nos adversaires comme il se doit. Ce déplacement à Dottignies sera dès lors abordé avec le plus grand sérieux de notre part, et l’ambition de gommer nos erreurs pour être aussi efficaces que possible."

Deux gros rendez-vous attendent nos autres représentantes puisque le TEF accueille ce samedi un leader lupipontain toujours invaincu après cinq journées, tandis que Leuze se déplacera du côté du Femina Docherie, auteur d’un bilan de quatre sur quatre.

Kain B en rattrapage

Passés au travers du derby contre Estaimpuis, les Kainois d’Émilien Carion iront ce samedi en rattrapage à Pont-de-Loup, solide morceau qui n’a connu qu’une fois la défaite en cinq matches. Le BCJS devrait continuer sa marche en avant, recevant l’Olympic B.

Blaton jouera un derby à six points face à Quaregnon puisque les "voisins" affichent le même bilan de trois sur quatre et sont ex aequo. Enghien n’a, cette fois, rien à perdre à Colfontaine, leader invaincu.