Simon Van Coppernael (CN Tournai): "Le besoin d’être enfin récompensé"

Simon, revenons sur le revers face à Malines: le score était défavorable, mais chacun s’accordait pour dire qu’il y avait de la place pour mieux…

C’est tout à fait ça, ce 10-13 a amené son lot de déception, car je n’ai pas senti Malines, pourtant invaincu, supérieur à nous. Dans le jeu, en tous les cas, on n’a pas vu une grosse différence. Donc oui, il y avait la place pour ne pas perdre ce match. C’est le côté positif de ce quatrième match. Mais il ne faut pas perdre de vue le négatif: on a encore perdu !

Alors qu’en début de dernière période, vous meniez 9-8, pour quelle raison le match bascule-t-il du mauvais côté ?

On manque de jus ! Et d’expérience aussi. Alors qu’on rate certaines possessions et faisons certains mauvais choix, Malines n’a pas tremblé. On lâche sur la fin alors que, pendant quatre cinquièmes du match, on reste collé au score, on est même devant d’un but à cinq minutes du terme. On a bien géré durant trois bonnes périodes. Et c’est juste cette gestion qui nous a manqué dans les derniers instants. On perd, mais notre visage m’a plu. Le soir, j’ai bien dormi !

Ce qui aide à bien dormir malgré les quatre défaites, c’est le fait d’avoir joué quatre ténors ?

Le calendrier n’a fait aucun cadeau avec La Louvière, Anvers, Courtrai et Malines à enchaîner. Il ne manquait que Mouscron ! Cela veut dire que lors des rencontres à venir, il faudra capitaliser et non plus se contenter de se dire qu’on a bien joué. Et l’expérience acquise depuis quatre matches nous sera utile, car on a progressé, c’est flagrant !

Quel regard portez-vous sur ce groupe que vous avez pris en mains cet été, après avoir succédé à Sam Gomez ?

Je vais me permettre d’être un minimum élogieux, espérant que ça ne monte pas à la tête de mes garçons: je savais que l’effectif que François Droulez (NDLR: dit Big, responsable de la section water-polo) m’a confié était de qualité, mais je ne me doutais pas disposer d’autant de qualités. Je suis positivement surpris. J’ai mes quelques joueurs d’expérience qui assurent leurs responsabilités et j’ai des jeunes qui les prennent volontiers. Une belle surprise ! Je sens une vraie motivation de bosser, progresser et fréquenter les entraînements avec assiduité tandis que nos conditions de travail sont difficiles en raison de l’absence de piscine à Tournai.

On sent de la sérénité…

Alors, je ne dirai pas que je suis serein après quatre défaites, n’oublions pas qu’on est dernier, mais je reste confiant. On a affronté quatre des cinq gros bras, on n’a pas été ridicule, loin de là même, hormis la seconde période à Courtrai où on est passé à côté. Mais, même à Anvers où l’on perd 16-10, on a montré de belles choses. Il y a tout le temps du positif à retirer. Maintenant, il faut savoir rassembler toutes ces choses dans la même rencontre pour gagner.

Ça doit arriver face à Tielt, dès ce samedi soir, non ?

Je suis d’accord et ce ne sera pas simple (NDLR: Tielt vient de faire nul contre Alost et, contrairement à la saison passée, ne perd plus avec un gros écart, 12-15 contre les Loups, 11-9 à Malines et 8-7 à Louvain). Ce qu’il manque depuis quatre matches et qu’il faudra avoir samedi, c’est une concentration pleine, que ce soit en attaque pour ne pas gaspiller et en défense afin de ne pas laisser l’adversaire entrer dans le match. Plus de concentration pour plus de sérénité, c’est ce qui permettra de fêter notre premier succès que ce groupe mérite vu la belle implication qu’il met dans le travail.