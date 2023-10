Trois défaites de rang et une avant-dernière place au classement: Belœil doit stopper l’hémorragie mais en recevant Aische, la mission s’annonce difficile. Néanmoins, redresser la tête serait une bonne chose. Avec, pour Jérémy Descarpentries, une priorité: gommer les erreurs individuelles.

"Si nous en sommes là à l’heure actuelle, c’est de notre faute, explique-t-il ainsi d’emblée. Je l’ai déjà dit: gagner en prenant trois buts par match n’est pas possible. On ne peut pas continuer à commettre autant d’erreurs."

Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le T1 de Belœil préfère ne plus trop parler de l’adversaire du week-end, même s’il étudie toujours la formation en face. "Vous pouvez pointer les faiblesses et les forces de l’équipe adverse, mais le constat est que nous nous mettons nous-mêmes dans les difficultés depuis quelques semaines, poursuit Jérémy Descarpentries. On l’a encore vu à Perwez. Ici, nous, allons jouer dans une autre catégorie, avec Aische, puis Manage, deux formations qui devraient selon moi terminer dans le Top 5 ou pas loin. Maintenant, ce n’est pas plus mal. Ça nous fera peut-être élever notre niveau. Je le répète, on doit d’abord se concentrer sur nous. On savait bien que la saison allait être compliquée, mais les garçons continuent à bien bosser. Le moral ne me semble pas atteint outre mesure. On a, par exemple, fait une bonne séance ce dernier mercredi."

Pour cette rencontre à la maison, Sean Dubois revient de suspension et espère que Belœil va redresser la tête. Il n’y a pas de recette miracle, mais quelques ingrédients seraient tout de même nécessaires dans la marmite.

"On devra veiller à rentrer dans le match tout de suite"

"J’ai envie de dire qu’il faut y mettre un peu de tout: rentrer directement dans son match, faire preuve de plus de caractère sur le terrain et surtout avoir envie de gagner. On a un super groupe, tout le monde s’entend bien et c’est même assez rare, en ayant pris aussi peu de points, d’avoir une bonne ambiance comme ça, assure Sean. J e pense que notre force sera justement de pouvoir nous appuyer sur un bon groupe. Maintenant, il faut absolument qu’on arrive à obtenir notre match référence rapidement et à enchaîner les victoires. Nous avons les qualités pour le faire et je suis certain que notre chance va se présenter."

Au niveau du noyau, Ba doit se faire opérer. El Ouahab et Dubois rentrent de suspension. Le T1 choisira parmi Okombi, Gassama, G. Flamant, Baelongandi, Milongi, Hassaini, J. Flamant, Jephte, Flammia, El Ouahab, Dubois, Mukala, Kragbé, Limbourg, Ryelandt, Déreumaux, Kimbaloula, Debenest et Zimine ou Kaiser.