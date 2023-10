Samuel Ndecky (la REAL), une fusée qui veut tutoyer les étoiles

Samuel, pouvez-vous nous décrire votre parcours avant votre arrivée à la Real ?

J’ai été formé trois ans au PSG. Je suis ensuite passé par les centres de formation du Havre et d’Angers. J’ai ensuite eu un passage par la réserve de Quévy-Rouen dont l’équipe première était en Nationale 1. Puis j’ai joué en N2 et N3, à Vierzon et Saran.

Pourquoi avoir choisi le football belge pour continuer à grandir ?

J’avais envie de découvrir autre chose. Mon père, qui me suit partout, me disait toujours que je devais tenter ma chance à l’étranger. Il me parlait de la Suisse, de l’Angleterre, de la Belgique… J’ai eu l’opportunité de venir ici. Chez vous, on est plus médiatisé. Il y a plus d’opportunités de monter les divisions. J’ai eu la chance de titiller le haut niveau étant jeune. Je n’étais qu’à une porte de devenir professionnel. Cela reste mon objectif. Mais cela ne passera que par une chose: le travail ! Mon parcours n’est pas classique. Mais j’espère qu’il portera ses fruits.

Comment êtes-vous rentré en contact avec la Real ?

Par le biais d’un agent. Je suis venu à la reprise pour qu’on me présente le projet. J’ai tout de suite adhéré. C’était idéal pour commencer à faire mon trou en Belgique. Acren est un club qui donne confiance aux jeunes et où il n’y a pas trop de pression. La concurrence est saine. Ça me change de ce que j’ai connu dans mes centres de formation. Ici, je suis dans une structure très familiale. Il y a une bonne ambiance entre les joueurs, avec le staff, les responsables, les bénévoles… Cela ne fait pas longtemps que je suis là. Mais je me sens très bien ici.

Vous découvrez aussi un football différent que celui que vous avez connu avant…

C’est vrai. Mais il correspond bien à mes qualités. Il y a plus de duels et d’intensité. Mais grâce à une bonne préparation, je pense m’être vite adapté. Mais ce n’est que le début. Je peux encore faire mieux !

Ce qui frappe chez vous, c’est votre vitesse sans et avec le ballon. Est-ce inné ?

Je l’ai depuis que je suis tout petit. On n’arrête pas de me répéter que c’est ma plus grosse qualité. Je me base forcément là-dessus. Mais je ne veux pas que ce soit ma seule arme. Ma formation au PSG et au Havre m’a permis de développer plusieurs cordes à mon arc. Je travaille beaucoup mes appuis, mes changements de direction, mais aussi ma technique. J’essaie d’être le plus calme possible quand je dois finir une action par une passe ou un dribble. J’ai beaucoup bossé mon travail défensif, car c’était l’un de mes défauts vu ma formation d’ailier. Je suis conscient que je dois encore m’améliorer sur ce point, même si ma vitesse me permet de revenir souvent. Comme j’ai une bonne VMA, je sais répéter les efforts. Je regarde aussi énormément de matchs pour progresser. J’observe beaucoup des joueurs qui ont le même poste que le mien. Mes modèles sont Alphonso Davies du Bayern et Nuno Mendes du PSG.

Dans certains matchs, on a vu que les adversaires vous avaient bien observés pour tenter de vous bloquer. Comment allez-vous vous adapter ?

En apportant plus de variations à mon jeu. Contre Tournai et Verviers, j’ai senti qu’on voulait me bloquer sur mes forces. C’est à moi d’utiliser d’autres choses: d’appeler plus dans les pieds, de combiner… Puis, si on effectue un marquage plus serré sur moi, cela laisse aussi d’autres joueurs plus libres. Le collectif en bénéficie et c’est le plus important.

En parlant de collectif, comment jugez-vous le début de saison de l’équipe ?

On a très bien débuté. Et je ne parle pas que des résultats. On était aussi très consistant dans le contenu contre Warnant, Rebecq et Mons. Je pense même que le leader a été surpris par l’opposition qu’on lui a offerte. Ensuite, on a su arracher une belle victoire à Rochefort, la plus belle équipe affrontée jusqu’à maintenant. On a été très solidaire. Puis, je ne sais pas expliquer ce qu’il y a eu contre Tournai. S’est-on vu trop beaux ? Avions-nous un peu de fatigue ? Mais on n’a pas été bon. Quoi qu’il en soit, cela arrive. Puis il faut aussi reconnaître les mérites du voisin qui nous avait bien étudiés. Ils ont su bien bloquer notre milieu. Lors des deux derniers matchs, on s’est mis en difficulté avec des exclusions évitables. On a aussi commis quelques erreurs individuelles. On doit retrouver la consistance qui était la nôtre en début de saison. Cela passera par le travail et la communication surtout. Car en parlant plus et mieux, on évite les bévues. Il reste quelques réglages à effectuer. Mais je suis certain que ce groupe peut faire de belles choses.