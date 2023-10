Photos d’archives: quand le RMP commençait sa folle aventure

Il est temps de préciser les choses ! On est le 15 août 2010 et le Royal Mouscron-Péruwelz s’apprête à réaliser le premier exploit de sa saison, sortant la D2 de Tubize en Coupe de Belgique. Suivront une campagne folle en promotion A et une bagarre mémorable pour le titre avec Ath, champion via un derby de Wapi disputé un 1er mai et gagné 0-1 par les Mauves au Canonnier. "But à la 75e de Jibé Yakassongo, aujourd’hui redevenu… Mouscronnois", précisait Laurent Debruxelles, T2 des Géants Athois à l’époque.

Reparti au quatrième échelon national après la disparition de l’Excelsior et le rachat du matricule de Péruwelz, le club hurlu allait monter en D3 via le tour final et des succès face à Sprimont, Ternat et Petegem. "Avec Philippe Saint-Jean comme coach, rappelait Stanislaw Fox. On a des souvenirs à la pelle de cette époque. Mais pour nombre d’entre nous, supporters, les plaies sont profondes. Évoquer la magie des folles années, c’est se rappeler que le couperet est tombé, par deux fois déjà sur le Canonnier." Depuis, il a eu la chute de l’Excel qui a permis au Stade Mouscronnois de naître, l’histoire se répétant.

Quant à ceux qui avaient commencé à écrire l’histoire du RMP: en haut, à partie de la gauche, Kieran Felix, Jérôme Mezine, Lauden Hugelier, Aurélien Delcourt, David Broccolicchi, Alpha Kane et Marvin Turcan ; en bas, Matthijs Blancke, Seb Montuelle, Cédric Martin Lorite et Loïc Martins.