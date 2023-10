P1: le Pays Blanc en arbitre de la tranche

L’avis de Jonathan Krys qui contraste avec celui de Stéphane Monnier, côté promu. "Nous vivons une saison compliquée avec beaucoup de blessés et aussi des prestations en dents de scie. Soit c’est le foot qui n’est pas présent, soit c’est la mentalité qui fait défaut. Et pourtant, on doit absolument enregistrer un résultat contre Péruwelz. Il en va de la confiance du groupe et de notre classement."

Une victoire à domicile se fait aussi attendre au Pays Blanc ! "Elle est obligatoire après la mise au point qu’on a eue ce jeudi !", prévient Romain Delaby. Un avertissement qui ne doit pas rassurer Laurent Castellana, le défenseur ransartois. "Il est toujours difficile de prendre quelque chose à Antoing. On essaiera d’abord de protéger le point mis en jeu. Nous sortons d’un non-match face à Jemappes au terme duquel nous n’avions rien à revendiquer. Mais le bilan reste très positif avec nos dix-neuf points inespérés en début de saison."

"Débâcle et faillite collective"

La prestation molenbaisienne à Courcelles ne restera pas dans les annales du club. Charly Vanherpe espère que le groupe a retenu la leçon avant de se rendre à Hornu. "C’était une débâcle, une faillite collective. Et il serait irrespectueux de croire qu’il suffira de paraître à Hornu pour effacer ça. Notre scout nous a prévenus après le match du Léo à Néchin. Nous avons tout intérêt à respecter cette équipe, comme toutes les autres de cette division de la P1 d’ailleurs."

Djemel Benbouali espère à nouveau comprendre son latin… "Face à un Néchin largement à notre portée, on a été la victime d’un véritable hold-up. Pendant ce temps, Molenbaix se prenait une claque à Courcelles que nous avons largement dominé. C’est à ne plus rien y comprendre ! C’est peut-être le bon moment pour rencontrer les Cellois, d’autant plus que nous jouons nettement mieux depuis quelques semaines."

Tout comme Hornu la semaine dernière, Néchin accueille une formation qui vient à peine d’engranger son premier succès susceptible donc de créer le plein de confiance ! Et Naast aura peut-être un peu plus de réussite que le Léo face au but de Carnoy ! "Cela fait peur !, avoue Philippe Deschryver. C’est pourquoi nous allons changer de style de jeu ce dimanche. Plutôt que d’attendre et nous projeter en contre, nous allons ainsi tenter de prendre le jeu à notre compte. Le style sera plus ouvert, mieux porté vers l’of fensive. La victoire contre Hornu a fait énormément de bien et nous permet d’aborder ce duel face à Naast avec bien plus de confiance. Au vu de notre classement, on peut à présent se permettre d’essayer de nouvelles choses pour proposer du beau jeu."