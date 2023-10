Le CS Pays Vert "ne se laissera pas faire" au Crossing

Ce quatrième succès de la saison a permis au Pays Vert de passer plusieurs échelons en un seul coup, dépassant Manage, Aische, battu par Flénu, Monceau, le partageur face à Onhaye, et Schaerbeek, aussi tenu en échec. "C’est juste incroyable de constater ce qui se passe: le Pays Vert deuxième de la série quand on connaît les forces en présence et certains budgets de la concurrence, c’est dingue !", s’enthousiasmait ainsi le président Philippe Dubois.

L’apport des remplaçants

La base de cette réussite reste l’assise défensive de cette formation qui n’a toujours encaissé que deux buts. "Savoir défendre est la première clé pour réussir une saison", sourit Pascal Verriest, un coach qui dispose aussi d’un précieux passe-partout: la concurrence, et ça, malgré les nombreuses absences pour blessures enregistrées depuis août: Dubois, Valenti, Mundine et Révercez si on ne cite qu’eux ! Mais derrière, il y a treize garçons ultraréguliers depuis sept matches: Biévez dans le goal ; Leleu, Bonnier, Druart, Nzuzi en défense ; Vallera, Herbecq et Bamenga dans l’entrejeu ; Hospied, Fosso et Cortvrint en attaque, avec Dekampener et Vandeville en back-up. "Avec, aussi, Victor Dupont, Jonathan Diumasumbu qui sont très bien rentré face à Manage, voire Alex Dutilleul qui sait se montrer patient vu son jeune âge, relève Pascal Verriest. C’est ce qui a fait notre force dimanche passé: les remplaçants ont apporté un vrai truc en plus ! Cela n’avait pas été le cas une semaine plus tôt lors du triste 0-0 face à Jodoigne. Tom Dekampener a amené son enthousiasme, chassant les ballons ; Jonathan a apporté son physique devant ; Victor a déménagé dans le milieu et il a signé l’assist à Cameron Bamenga."

Et tout ce petit monde évoqué ci-dessus est repris pour se déplacer au Crossing de Schaerbeek ce dimanche. "Mathieu Herbecq nous revient de suspension, ajoute le coach qui devra donc opérer un choix. Joachim Dubois s’entraîne de nouveau en groupe mais c’est encore un peu trop tôt pour la D3… Mundine, Valenti et Révercez restent tous les trois blessés."

Et le match dominical ? "Un bel adversaire qu’on a scouté. Ça joue bien au football, surtout sur son synthétique. C’est assez offensif, même si ça marque moins ces derniers temps. Ils ont perdu des points, ils voudront gagner à la maison. Comptez sur nous, on ne se laissera pas faire !" Et on n’en doute pas une seconde.