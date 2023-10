Jean-François Anderlin (BB Brunehaut): "Préparer les deux matches suivants"

Le coach des Lionnes se concentre d’abord sur le rendez-vous de ce samedi: "On sait exactement ce qu’il ne faut plus faire. Namur, c’est la troisième équipe de Belgique, avec un cinq de départ très impressionnant. Il faudra corriger ce qui nous avait coûté cher en Coupe, avec une concentration de tous les instants pendant 40 minutes. C’est cette constance dans le match que nous devons encore nous approprier. Ceci dit, nos progrès sont bien réels et on en a eu l’illustration samedi passé contre Liège. Nous avons souffert d’un sérieux déficit en taille qui nous aura été préjudiciable, mais pour le reste, je ne peux pas reprocher grand-chose à mes filles."

Soyons certains que les Lionnes ne se laisseront plus surprendre par la précision chirurgicale d’Hartmann depuis le périmètre, et qu’elles s’évertueront à défendre bec et ongles dès l’entre-deux. Car les deux échéances suivantes peuvent déjà être décisives face à des concurrentes directes qui stagnent aux côtés du BBB avec zéro succès. "Jouer deux fois à la maison face à des adversaires plus abordables, après avoir fait face à un calendrier aussi défavorable, doit être une aubaine à saisir pour déflorer notre compteur de victoires", sait Jean-François.