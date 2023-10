Antoine Gianquinto (FC Tournai) : "Un gros match nous attend, ça va le faire !"

Antoine, sept matches, une défaite pour une quatrième place à égalité de points avec le second… Un commentaire ?

Un bon début, une excellente entrée en matière même pour un promu qui n’a que l’ambition prioritaire de se sauver. Pas question de nous comparer à Mons et Rochefort dont les ambitions et le budget sont différents, mais quand on se dit que notre total aurait encore pu être plus appréciable, c’est très encourageant.

Ce départ est-il surprenant ?

Oui et non, car avant la saison, les joueurs ayant connu la D2 comme Yohan, Gianni, Fuss, ainsi que le coach nous avaient dûment mis en garde sur l’intensité des duels et le souci des détails. On a aussi travaillé très dur pour être là où nous sommes. Si on parvenait à conserver cette place, c’est là que ça deviendrait un peu étonnant. La série est très équilibrée avec des équipes se tenant de très près, il faudra encore patienter un peu pour voir de quoi on sera capable, car on n’a pas encore disputé assez de rencontres.

Vous avez en plus la deuxième meilleure attaque de la division derrière Mons et la REAL, tout comme votre goal-average.

L’an dernier, notre point fort était le groupe incontestablement. On défendait bien et on avait un bloc très compact. Je pensais qu’on allait continuer sur cette même voie, mais on est plus efficace que la saison dernière. Malo (Destrain) et Cheick (Holuigue) sont ainsi en forme. Il reste juste un problème à régler: on encaisse trop ! On y arrivera en réduisant les erreurs, car c’est surtout comme ça qu’on concède les buts. On n’en a pas pris beaucoup sur des phases de jeu, mais c’est global à toute la série finalement. Depuis quelques semaines, c’est nous qui forçons aussi nos adversaires à commettre des erreurs.

En voyant le scénario du match contre Stockay, on se dit que le groupe est pleinement entré dans sa nouvelle série…

Ça date déjà de Ganshoren la semaine précédente, même si on avait failli se faire remonter (NDLR: Tournai a gagné finalement 5-0 parce que l’adversaire n’avait pas inscrit de U21 sur la feuille de match). En gardant le score, on a prouvé que l’on avait progressé. Samedi, on a su se montrer patients et surgir au bon moment. Ça a bien tourné, mais pour une fois, on a également appliqué les consignes à la perfection.

Êtes-vous satisfait de votre début de campagne ?

À titre personnel ? Oui et non. On prend trop de buts à mon goût. Ce n’est pas que de ma faute, même si mon rôle principal est de les empêcher. Globalement, je dois faire mieux comme l’équipe. C’est comme à un attaquant à qui on dit qu’il doit marquer davantage. Au niveau positif, je monte en puissance ; j’ai déjà sorti quelques ballons qui ont rassuré l’équipe, ça fait du bien dans une série plus costaude.

Justement, votre travail est-il plus compliqué en D2 ?

Les attaquants sont plus rugueux et vicieux. Ce sont des gars d’expérience, capables de claquer une vingtaine de buts par saison. Ça me force à être plus attentif, plus concentré. Je dois bosser davantage pour être plus performant.

Les quatre premiers du classement sont des promus: quelle conclusion en tirez-vous ?

Aucune, car on ne peut pas se fier à ça. Dès sa montée, Mons a construit une équipe pour la D1, à l’image de Rochefort. La Calamine a fait venir huit ou neuf recrues, cela prouve ses ambitions ! Et notre colonne vertébrale n’a pas évolué, on a recruté pour la D3 en priorité, notre but, c’est le maintien, même si on peut titiller et on ne s’en privera pas.

Ce samedi, vous allez jouer un match au sommet. Dingue !

En effet, une grosse rencontre nous attend. Si on veut rester dans le haut de classement, on doit gagner, surtout dans une série aussi serrée ou onze équipes se tiennent en trois points ! Dans le cas contraire, ce sera le ventre mou.

Ce serait dommage avec le joli déplacement qui vous attend…

Les quelques heures de bus vont peser sur les organismes. C’est comme un départ en vacances ! Après quelques heures de conduite, vous avez envie de vous arrêter. Avouons que c’est un gros avantage en faveur de La Calamine. Sans compter le public bien chaud qui va nous attendre !

Vous avez battu ce même adversaire lors de la finale du tour final au stade Luc Varenne. Allez-vous pouvoir vous servir de ces informations pour préparer le match de ce samedi soir ?

Absolument pas, car à l’époque, c’était plutôt un match de gala, on était tous les deux sûrs de monter. On peut faire table rase surtout en voyant les huit ou neuf recrues dans l’effectif adverse.

Le résultat est de toute façon fort limpide: victoire ou défaite. C’est le menu de La Calamine…

Du tout ou rien en effet. On va voir comment la rencontre va se dérouler. On ne visera en tout cas pas le nul, ce serait la meilleure façon de perdre !

L’arrivée de Florian Polain vous met-elle sous pression ?

C’est clair. La concurrence est toujours bénéfique. Et Florian est un super mec, un très bon gardien. Cela me pousse à me dépasser ! On est absolument opposés au niveau physique et qualités, mais on s’entend très bien. Le coach décide. Le jour où il décidera que Florian est meilleur, alors il l’alignera (NDLR: au pire, Antoine ira siroter une petite Quintine, à la brasserie des Légendes où il travaille. Un Français qui nous fait la promotion des bières belges… Elle est forte, celle-là).