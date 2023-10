P4B: Molenbaix B aborde un fameux tournant

Havinnes A en parfait outsider

En P4A, les hommes de Sébastien Baudart réalisent un beau parcours juste derrière le peloton de tête. Après avoir pris un joli point à Templeuve B, ils étaient au repos le week-end dernier. Dimanche, ils retrouveront leur terrain pour affronter Rumes, le leader qui vient de perdre ses premiers points. "Après un début de saison où on a dû prendre nos marques, l’équipe tourne bien. On est content avec nos 11 points même si on peut regretter quelques points perdus en route, notamment contre Néchin lors du premier match. Dimanche face à Rumes, on s’attend évidemment à un match difficile mais on va essayer de leur faire mal. Eux seront dans l’obligation de gagner après leur nul concédé dimanche dernier et surtout pour prendre la tranche. C’est peut-être le bon moment pour les jouer. Au niveau de mon effectif, je ne sais pas encore comment ça va se présenter car on risque de devoir donner deux-trois joueurs à notre équipe fanion."

En série C, Vaudignies A mène toujours la danse avec trois longueurs d’avance sur un duo formé par Soignies et Horrues. Dimanche, les protégés d’Arnaud Gain recevront l’équipe "bis" de Pommeroeul pour conforter cette place de leader qu’ils espèrent à présent conserver jusqu’au terme de la saison. En cas de succès, ils remporteraient au passage la première tranche, synonyme de participation au tour final.