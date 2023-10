P3: Malgré la lourde défaite à Velaines, il n'y a pas de panique à Rongy

Le coach rongycien se justifie même en évoquant le bon résultat décroché en amical ce mardi contre la P4 de Taintignies. "C’est une façon de se rassurer et j’ai pu constater que mon groupe est toujours compétitif. On récupérera d’ailleurs au moins trois joueurs ce dimanche pour accueillir le FC Tournai et on s’attend à une belle rencontre entre deux équipes qui essaient de produire du jeu. On espère à nouveau engranger quelque chose en attendant le retour de blessure des Dubois, Gelez et Verhoeve et en continuant à faire confiance à nos jeunes."

Match référence pour Biévène

Toujours dans le ventre mou, Biévène vient de décrocher son troisième succès de la saison contre une équipe de Bléharies qui est pourtant une des sensations du début de saison. Après quelques semaines difficiles, Alain Sterckx, coach des Bilingues, tient peut-être son match de référence: "On l’espère en tout cas mais c’est vrai que tous les ingrédients étaient réunis cette fois. Après une première mi-temps qu’on a dominée, les choses se sont équilibrées après le repos. Notre gardien a fait quelques beaux arrêts mais nous avons aussi manqué les occasions de tuer le match. C’est sympa de voir que la mayonnaise commence à prendre mais on s’attendait à ce que ça prenne un peu de temps puisque certains de mes jeunes joueurs n’avaient jamais joué en équipe première."

Les frustrations des dernières semaines semblent effacées et Biévène peut aborder le derby au Pays Vert l’esprit tranquille. "Comme je l’ai expliqué aux joueurs, il faut confirmer ce bon résultat et on sait que les Ostichois font partie des grosses cylindrées du championnat. Il faut impérativement garder notre bleu de travail et poursuivre notre progression. Le plus rassurant, c’est que hormis le gros accident contre Escanaffles, nous n’avons jamais été surclassés et cette série permet de vivre des surprises chaque semaine. La sérénité s’installe dans le groupe et on espère continuer à bien prester sans pour autant se fixer de gros objectifs. Prenons un match à la fois en n’oubliant pas que nous sommes toujours dans une phase d’apprentissage", conclut Alain Sterckx qui fait preuve de beaucoup de sagesse dans ses propos.