P2A: Templeuve et Anvaing à l’assaut des montagnes

Pour espérer contrer la grosse cylindrée mouscronnoise, il faudra juste faire preuve de la bonne mentalité. "Après nos deux premières victoires, les joueurs ont cru qu’ils étaient les meilleurs et sont tombés dans l’excès de confiance. À l’inverse, quand ça ne tourne pas, on réagit mal. Quand on encaisse, on baisse la tête. Tactiquement, on commet de grosses erreurs de positionnement. On n’est pas récompensés non plus comme on devrait: à Luingne, on peut mener 0-2 mais on manque d’efficacité et sur la première occasion adverse, on encaisse". Le scénario du match de dimanche dernier est lui aussi incompréhensible: "Quand on mène 2-0, on ne peut pas se faire remonter ainsi, peste encore l’entraîneur de la Providence. Ce n’est pas faute d’avoir averti les joueurs pendant la semaine et à la mi-temps sur le fait qu’Esplechin ne lâchait rien et avait déjà retourné quelques situations semblables mais rien n’y a fait. On n’a plus joué, il a fallu attendre l’égalisation pour recommencer mais c’était trop tard évidemment. On le sentait venir quand nos adversaires ont réduit le score, l’équipe a commencé à gamberger". Jean-Do pointe encore les éléments suivants. "L’investissement de certains n’est pas suffisant, on râle sur le fait qu’on fasse trois entraînements jusqu’à fin septembre ; j’ai dû faire face à quelques blessés qui ne sont pas encore au top physiquement". Rien de tel qu’un bon résultat pour repartir de l’avant. L’occasion est idéale dimanche même si ce sera difficile face à l’armada du Stade qui apprivoise à merveille les dimensions de son Canonnier.

Anvaing reparti ?

Michaël Browaeys, quand on ramène un très bon point d’Herseaux, est-ce que ça signifie qu’on a les capacités pour battre Estaimbourg à la maison ? "Je ne dirai pas ça. Le match nul a prouvé que le groupe restait tout à fait concerné comme le prouve la grosse débauche d’énergie nécessaire pour contrer cette belle équipe herseautoise". Maintenant, ce point a fait un bien fou au moral des troupes. "On a récupéré des forces vives dans le milieu du jeu. Sans Vandermeersch, François et Mahée, c’est comme si vous aviez une super-belle voiture sans moteur. On mange aussi notre pain noir. Contre Enghien, on mérite de l’emporter mais on craque à la 89e. À la Real, un arbitrage incompréhensible nous réduit à neuf. Contre Ellezelles, Bruyneel notre gardien était suspendu suite à ce match et sans incriminer son remplaçant, ce n’est pas la même chose. Vous imaginez: perdre trois fois d’affilée, ça fait quinze ou vingt ans que ça ne m’est pas arrivé !"

La présence aux entraînements reste importante, les retours de François, Vandermeersch et Huyghe devraient permettre à l’AC de remonter au classement. Un bon résultat dimanche contre les Tanneurs qui ont eux aussi retrouvé des couleurs serait signe de redressement…