Les Tournaisiennes se relancent à la maison, les hommes confirment

Montées d’une division, les Dames 2 doivent se battre chaque semaine pour tenir leur rang. On en a eu une nouvelle preuve lors de la réception d’Uccle Sport. Malgré quelques belles constructions, les Rouges et Blancs tombent sur une défense en granit. Offensivement, les visiteuses se montrent des plus adroites sur les PC. Les cinq buts encaissés tomberont sur cette phase…

Enfin, les Messieurs 1 accueillaient Roulers. Soit un duel entre le 6e (9 points) et le 7e (7 points). Vu le court écart au classement, les deux équipes rentrent dans un round d’observation de dix minutes dans le premier quart. Les Flandriens ouvrent le score. Mais sur un beau contre collectif, Mathéo Coussement trouve Tristan Lesage pour l’égalisation. Roulers sort mais laisse des espaces. Henry Ensch en profite pleinement et trouve deux fois le chemin des filets. Dans le deuxième quart, le THC se montre d’une efficacité redoutable. Cinq pénétrations suffisent pour rajouter deux goals par Arthur Merlo et Maxime Henneghien. En début de deuxième, les locaux se relâchent un peu trop. Une mauvaise idée car l’adversaire se rapproche à 5-3. Henneghien redonne une belle avance dans le dernier quart mais Roulers ne lâche rien (6-4). La délivrance viendra du stick de Mathéo Coussement pour le 7-4. Au général, Tournai gagne une position (cinquième) et se rapproche doucement du podium de cette D3B.

Chez les jeunes

Chez les jeunes, on pointe les résultats suivants. Les U7 s’inclinent chez les Pingouins Nivelles (7-5). Défaite également pour les U9 à Ittre (8-3) pour les U11 à Waterloo (8-0) et pour les U12 et les U14 face au Chessy (0-2 et 1-0). Les U16 et les U19 étaient bye.

Chez les filles, les U19 ont subi la loi d’Ittre (1-6).