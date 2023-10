"C'est un match à six points", assure le Mouscronnois, Vincenzo Morando, avant la venue de Malle

Ce partage face à un adversaire qui vient de rejoindre l’élite prouve à quel point le niveau de la N1 s’est encore élevé. "Chaque semaine, il y a des surprises. À part Anderlecht et Charleroi, tout le monde se vaut. Entre la 3e et la dernière place, il n’y a que quatre points d’écart alors qu’on a déjà joué cinq rencontres. C’est du jamais vu. C’est pourquoi il sera important de se rassurer au plus vite pour le maintien. On s’est sauvé miraculeusement la saison passée. On ne veut plus revivre cela car cela a eu un impact dans tous les clubs. On avait le moral dans les chaussettes et cela se ressentait quand on allait entraîner les gamins… On veut éviter cela à tout prix".

La venue de la lanterne rouge semble donc un bon moyen pour s’en approcher au plus vite. "C’est simple, la victoire est obligatoire dans ce match à six points. En cas de succès, on s’éloignerait de nos concurrents et on pourrait se rapprocher des places qui donnent accès aux play-off. Mais notre priorité, c’est le maintien ! On doit faire de notre salle une forteresse imprenable. On a toujours su embêter nos adversaires, même les gros, à la maison. On doit poursuivre sur cette voie et encore l’accentuer. Si on prend quasiment le maximum de points chez nous, on sera assuré de rester parmi l’élite".

L’expérience d’Ivo et David

Celui qui fut élu espoir de la défunte saison il y a quelques mois y croit dur comme fer. Les transferts effectués durant l’été ont amené une saine concurrence au sein du groupe. "Je prends plus du plaisir à jouer cette année. On ressent une vraie collectivité dans le noyau. Il n’y a plus de petites jalousies si l’un marque plus qu’un autre, par exemple. On sent que l’on donne tout les uns pour les autres. Un match comme Visé, où on s’est retrouvé mené 2-3 après avoir pris les devants, on l’aurait certainement perdu. Ici, on a le caractère pour revenir. On ne s’énerve pas. En ce sens, l’apport de David Morant et d’Ivo Jukic se fait vraiment ressentir. Ils ont la classe internationale et l’expérience. Ils savent nous calmer quand on retombe dans nos travers et qu’on commence à se la jouer solo. Par exemple, contre Visé, David a senti que j’étais frustré à la pause car j’avais raté quelques occasions. Il est venu me dire: “Reste calme, tu vas inscrire le but décisif”. Et c’est ce qu’il s’est passé ! J’ai vraiment l’impression que le groupe est meilleur que l’an passé et plus sain. Et on n’a pas encore exploité le maximum de notre potentiel. On doit encore trouver plus d’automatismes".

La clé du succès est à la fois simple et compliquée. Il suffit souvent que les individualités se mettent au service du collectif. À l’image de Vincenzo dont on connaît le talent. "Je deviens doucement un ancien dans le groupe. Je suis l’un qui est au club depuis le plus longtemps. En ce sens, je dois essayer de montrer encore plus l’exemple. Je sens aussi qu’on me donne plus de responsabilités. Cela me plaît. J’essaie de rendre la confiance qu’on met en moi".