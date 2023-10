Séries flandriennes: Houthem se rapproche du Top 5 espéré

Visant le Top 5, l’entraîneur sait toute l’importance de compter chaque unité pour l’instant car Houthem n’a rencontré que des équipes abordables. "À part Langemark, on n’a pas encore affronté un adversaire classé au-dessus de nous. C’est pour cela que j’espère faire le maximum à Rekkem et contre Wevelgem. Cela nous permettrait d’aller rendre visite à Coxyde (3e) en étant toujours dans le haut de tableau. C’est le message que l’on passe aux joueurs chaque semaine. Vu la fusion qui se prépare avec la Jespo Comines, on vit peut-être notre dernière saison. On a tous envie qu’elle soit la plus belle possible. C’est pour cela qu’on espère viser les cinquante points et atteindre le Top 5. Mais on ne s’emballe pas non plus car on sait que tout va vite dans le football. Et que c’est difficile quand on traverse une mauvaise passe. On se souvient bien de nos huit défaites de suite de l’an passé".

C’est une preuve que le groupe a mûri par rapport au précédent exercice. "On a juste transféré pour remplacer les quelques départs. Mais les gars que j’avais amenés la saison dernière ont une saison dans les jambes. Ils ont pris en maturité. On a aussi quelques joueurs qui saisissent leur chance. Je pense à Thomas Goncalves qui était troisième attaquant l’an passé mais qui a claqué pas mal de buts lors des premiers matchs. À 37 ans, il fait parler son expérience. On a couplé cela à quelques jeunes de notre belle génération U17. Ils sont cinq-six à nous avoir rejoints et deux sont titulaires. Cela se goupille bien pour l’instant".

Les autres matchs

En P1, Moen se déplace à Diksmuide samedi (19 h). Dottignies va à Westrozebeke le lendemain (15 h). En P2, la Jespo accueille Beveren-Leie dimanche à 15 h. Enfin, un étage plus bas, Ploegsteert rend visite à Dosko Beveren samedi (19 h).