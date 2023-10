P4A: Les Hérinnois ont retrouvé le sourire

Rumes perd ses premières plumes

Comme on pouvait s’y attendre un jour, le leader rumois a perdu ses premières unités face à Templeuve B. Non pas que les joueurs de Sébastien Dangleterre aient été mauvais mais, une fois n’est pas coutume, l’efficacité leur a tourné le dos. Le coach, qui n’est pas du genre à chercher des excuses, revient néanmoins sur un fait de match qui aurait dû avoir une influence sur la suite des événements. " Après trente secondes, on a obtenu un penalty pour une faute de main qui aurait dû valoir l’exclusion du joueur fautif. Sur cette phase, on a été doublement perdant puisqu’on a raté le penalty.

Sur l’ensemble du match, on méritait sans doute de gagner car nos occasions franches étaient bien présentes, contrairement à eux. Maintenant, comme on a été mené deux fois au score, je me dis que ce point n’était finalement pas si mauvais à prendre. Le week-end prochain, on aurait pu se contenter d’un résultat nul à Havinnes pour gagner la première tranche et bien, on devra aller chercher les trois points pour être sûr de l’avoir."

Face à Herseaux B, les hommes de Grégory Baber ont vite compris qu’ils ne feraient pas le poids face à l’armada offensive adverse. Menés 0-4 après vingt minutes de jeu, les Obigeois se sont accrochés afin d’éviter l’avalanche de buts. Malgré tout, ils n’ont pu échapper au score de tennis. "C’était difficile de faire face à cette formation renforcée par plusieurs joueurs de leur noyau A. Honnêtement, s’ils avaient cette équipe-là chaque week-end, je pense qu’ils feraient la course en tête. Malgré tout, je retiens du positif car c’est le genre de match qui nous fait travailler. On a serré les coudes jusqu’au bout".