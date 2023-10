P1: Antoine Demulder, un recordman au service du groupe estaimpuisien

"Je préfère mon rôle actuel"

Véritable leader offensif d’un concurrent qui avait notamment battu Enghien puis la "Frat" au premier tour, le numéro 7 des Sang et or se sent déjà comme un poisson dans l’eau au hall Jean-Pierre Fröhlich. "Il va de soi que je disposais à Blaregnies d’une liberté totale que je n’ai plus ici. Mais c’est justement ce que je recherchais. L’effectif regorge d’individualités capables de scorer mais tous se mettent au service du collectif, et moi le premier. Le danger peut venir de partout. Je préfère mon rôle actuel, car je peux consacrer plus d’énergie à la défense, et nous partageons la distribution avec Lheureux et B. Guyot, sans réel meneur attitré. C’est un plaisir et un privilège d’évoluer dans une telle équipe." Poison pour les défenses adverses vu la variété de son jeu, capable de bombarder à distance comme de pénétrer et provoquer les fautes pour ajouter le bonus à ses paniers, Antoine tourne quand même à onze points par match en championnat après cinq journées, avec un pic à dix-huit. "Défensivement, nous sommes présents depuis la reprise mais on ne se trouve vraiment en attaque que depuis trois matches, que l’on a à chaque fois achevés avec plus de quatre-vingts points. C’est de bon augure pour la suite, d’autant que nous avons été privés de Cheval et Charles sur blessures. Au complet, je nous sens capables de réaliser de très belles choses cette saison." C’est effectivement l’année ou jamais pour les Gaulois.