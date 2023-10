Les feux sont verts pour la Raquette Rouge de Basècles où les jeunes se portent bien

Réforme des championnats

Avec la réforme des championnats, les places seront chères dans les étages en dessous. "La Nationale 2 sera supprimée. Dans l’ordre il y aura donc la Super, la N1, la Régionale 1 puis la Régionale 2", explique Caroline. Le flou persiste quand aux nombres de descendants en N1. "On ne sait pas trop, on parle de 4 à 5 descendants plus un barragiste. On va donc viser une place dans le Top 6 ! En N2 il faut éviter les 11 et 12e place, synonymes de Régionale 2". L’objectif pour la N1 et la N2 de la Raquette Rouge est donc simple: le maintien comme en Super.

Deux équipes en moins

À cause d’un manque criant de joueuses l’année passée, Basècles a supprimé son équipe en Régionale et l’une de ses deux équipes P3. "La P3 restante a très bien débuté en gagnant ses deux premiers matches. À voir comment la situation évolue, car si monter n’est pas l’objectif de base, ça pourrait le devenir". Mais un grand écart sépare désormais la P3 de la N2. "C’est vrai que ça pourrait poser problème à un moment donné pour les jeunes qui progressent bien". Ce qu’il risque d’arriver si ces joueuses deviennent trop fortes pour la P3 mais n’ont pas encore le niveau de la Nationale, c’est qu’elles devront se contenter de jouer chez les hommes. La plupart des joueuses disputent d’ailleurs régulièrement des rencontres dans la section masculine en plus de leurs matches chez les dames. "Ça leur fait de l’expérience. Car si les filles attaquent en Nationale, les hommes le font de manière plus active".