La Wapi ramène treize titres hennuyers

Dix clubs du Hainaut étaient présents pour cette compétition en petit bassin. Mouscron et Comines portaient haut les couleurs de la Wallonie picarde.

Même si on est en début de saison, on a déjà connu quelques belles performances. Thomas Wattiaux, du MHN, a battu le record provincial sur le 800 mètres nage libre en signant le joli chrono de 9.18.55 chez les 13 ans.

Les Dauphins Mouscronnois avaient engagé 21 nageurs. Ils obtiennent douze médailles d’or grâce à Louna Vandamme sur 800, 1 500 nage libre et 400 4 nages des 12 ans, à Sioban Decraene sur les 800 et 1 500 nage libre des 16 ans, à Gautier Sobrie sur les 800 nage libre et 400 4 nages des 15, à SatheenDecraene sur le 1 500 nage libre des 14 ans, à Jonas Remmerie sur le 800 nage libre des 14 ans et Faustine Mercier sur le 400 4 nages des 16 ans. On pointe aussi les trois premières places de Logan Vanhuys sur le 800 et 1 500 mètres nages libres ainsi que sur le 400 m quatre nages. "De bons temps au vu de la période et de l’état de forme. De quoi bien commencer cette saison olympique", se réjouit le nageur.

Il signe la meilleure performance par points sur le 800 mètres nage libre chez les messieurs grâce à son chrono de 7’57’98. Sioban Decraene, à peine revenue de l’Euro en eau libre, en fait de même, sur la même distance, mais chez les dames.

Comines revient, lui, avec un titre. Chez les 14 ans, Noa Braem l’emporte sur le 400 m quatre nages.

Sept premières places pour Comines

Le "Mémorial André Claude" était une compétition organisée par le CCM en hommage de ce "pilier" du club montois ; seules les courses de 200 mètres et du 400 mètres nage libre concernaient le Mémorial. La délégation de Comines comportait 21 nageurs qui obtenaient sept premières places dans les courses grâce à Manon Goemans sur le 400 nage libre et 200 brasse des 27 ans, à Noa Braem sur le 400 nage libre et 200 brasse des 14 ans, à Louis Chavatte sur le 200 nage libre des 12 ans, à Cyprien Leroy sur le 200 nage libre des 17 ans et à Charles Chavatte sur le 200 brasse des 19 ans.