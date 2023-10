En Promotion, Basècles a remporté le derby contre Frasnes après avoir été mené

En Promotion, le derby Basècles-Frasnes a tenu toutes ses promesses (3-2 ). "Même si on est battus, je suis content des filles. Je n’ai pas envie de souligner la performance de l’une ou l’autre tant le collectif a primé. On a réussi à mettre une grosse pression sur une équipe qui vise le top 3. On a fait mieux que se défendre sauf dans les deux derniers sets où un peu de fatigue s’est installée", indique Cyril Delcambre, le coach frasnois. Yves Lefebvre ne dit pas autre chose. "Le VPC a fait un super match", admet le technicien baséclois. "Menées deux sets à un, les filles n’ont pas paniqué et ont fini par l’emporter sur leur expérience". Dans la même série, Le PVTM est revenu bredouille de Rixensart (3-0). "L'équipe en face était très forte, surtout au service et je n’ai pas pu compter sur Jeanne Bartholomeus et Hanaé Messiaen. Comme Elodie Delnatte n’avait pas son rendement habituel au filet, c’est vite devenu compliqué, regrette Alain Demory. Tout n’a pas été négatif. Léa Delqueux au centre et Julia Vroman en poste 4 ont montré qu’elles étaient en progrès". Toujours dans la même série, Lessines, malgré l’absence de trois titulaires, n’a jamais été inquiétée par le Sporta Evere (3-0) . "C'est le genre de match utile pour faire tourner tout le monde, se réjouit Nicolas Rombaut. Lou Dallemagne a pu jouer un set et du haut de ses 12 ans, a prouvé qu’elle avait un bon bras aux trois mètres et Nolane Masure a bien presté au centre". Même scénario mais un étage plus bas pour la P1 du club collinard qui a gagné facilement contre Saint-Luc Mons (3-0). "L'opposition était assez faible et nos centrales dans un bon jour, souligne Yves Lefebvre. On a bien servi surtout aux deux derniers sets, cela a été de plus en plus facile". En P1 encore où le Skill et Enghien étaient bye, succès pour l’OTT qui n’a laissé que des miettes à La Louvière. (3-0). "Que ce soit en réserve ou en première, tout a été quasi parfait, se félicite Laurie Goffette. Laura Vandenhoven a performé aux trois mètres et Marine Fay a accéléré le jeu quand il le fallait. Gaëlle Delplanque et Léa Derasse ont rempli leur rôle au centre alors que Justine Beukenne a été stable comme libero". Moins d’enthousiasme par contre chez Gilles Van Wijmeersch après la sévère défaite encaissée face à Tchalou (0-3). "Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais j’ai été vite fixé . Dès le début, les filles ont très vite compris sur qui elles étaient tombées. On s’est pris une claque au 1er set. Même si ce n’était pas nécessairement un match qu’on devait prendre vu la valeur de l’adversaire, elles vont devoir comprendre qu’à ce niveau-là, il faut suivre les consignes et que le moindre relâchement se paie cash".