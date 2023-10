Après des mois d'attente et de doutes, Quentin Raviart va faire ses débuts chez les pros

Malheureusement pour lui, le cheminement n’a pas été un long fleuve tranquille. Ce fut plutôt un chemin semé d’embûches nommées attentes vaines, blessures, changements de clubs… Mais tout cela est désormais de l’histoire ancienne. Car le boxeur a enfin signé son premier combat professionnel. Ce sera le 25 novembre, au Dôme de Charleroi, lors d’une organisation de 12 rounds promotion. "Je ne connais pas encore mon adversaire. Mais Alain Vanackère et ses équipes vont me trouver cela. Je n’ai aucun doute là-dessus. De mon côté, peu importe qui j’affronte. Je veux avant tout prouver que je mérite cette place".

Un joli cadeau pour ses trente ans

On ne doute pas que la motivation du natif de la cité des Cinq Clochers sera à son paroxysme au moment de monter sur le ring. Il attend ce moment depuis tellement longtemps. "Cela fait de long mois. Voire de longues années, préfère sourire Quentin. L’air de rien, mon dernier passage sur le ring remonte à quasiment deux ans. Ce fut long. Très long. J’ai traversé pas mal de péripéties. J’ai déjà dû trouver un nouveau club (NDLR: il était affilié à Menin). J’ai rebondi au Boxing Club Bufi Cela me correspond beaucoup mieux. J’ai même l’impression de réapprendre à boxer par moments. J’ai aussi connu pas mal de blessures. J’ai été opéré d’une hernie, je me suis blessé au genou au Mondial de savate et il y a peu, je me suis fracturé la malléole. Cela a entraîné de longs moments de doute ! Heureusement, j’ai pu compter sur l’apport de mes proches et de ma compagne, Leslie. Tous me soutiennent depuis le tout début. Je serai très fier au moment de monter sur le ring en tant que professionnel. J’aurai forcément une pensée pour eux".

Il reste désormais un bon mois au Tournaisien pour se préparer au mieux pour cette belle échéance. Il doit notamment rattraper le retard physique dû aux blessures. "Cela va déjà mieux. Mais il reste du travail à effectuer. Je vais combattre dans la catégorie des lourds-légers. Autrement dit en – de 91 kg. Mon poids de forme tourne autour des 92 kg. Avec les arrêts, j’étais monté à 120… Perdre trente kilos, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est mon premier gros combat. Mais je suis confiant parce que le mental est là".

À 29 ans, bientôt 30, le combattant ne veut plus perdre trop de temps. Même s’il montera les marches une à une. "Je m’offre ce combat professionnel pour mon entrée dans la trentaine, plaisante Quentin. C’est le bon moment pour se lancer. Plus tard, cela aurait été compliqué sur le plan physique car on risque plus de petites blessures quand on vieillit. Avec Romuald Bufi, mon manager, on a fixé les étapes à franchir. On va y aller pas à pas. J’ai parfaitement confiance dans l’équipe construite autour de moi. Tous savent ce qu’ils font. Une partie est notamment au Canada pour l’instant pour la défense de ceinture IBO d’une boxeuse du club (NDLR: Femke Hermans). Cela prouve tout le sérieux".

Pour les informations sur les réservations: Quentin Raviart sur Facebook et Team Raviart sur Instagram.