A seize, difficile de faire mieux pour les Frasnois...

Dès le départ, Baptiste De Huysser et plusieurs frasnois s’étaient inquiétés d’un possible manque d’effectif pour tenir la saison. Malheureusement, cela s’est déjà vérifié dès la 2e rencontre de la saison. Il n’était que seize courageux frasnois à faire le déplacement à la RUSH. Dans ces conditions, difficile de livrer une partie complète et correcte d’autant que l’adversaire présentait de jeunes joueurs, au top physiquement. Si la pause était atteinte sur un score raisonnable de 29-8 (NDLR: on pointera le premier essai d’Ugo Salvagnac, un fidèle du club), la condition des visiteurs lâchait en seconde armure. Le match se terminait sur un cinglant 78-8… Pas d’inquiétude toutefois chez les Fourmis qui espèrent récupérer rapidement un effectif plus complet. On espère pour elles dès ce week-end pour le déplacement au Hesby, classé juste devant au général. Au repos le week-end dernier en N3, Tournai se déplace au Kibubu dimanche.