Premier coup de mou pour le Pays Vert

Soulagement pour Tournai

Dans le ventre mou du classement, le derby entre le FC Tournai B et Béclers a souri aux pensionnaires du Stade Luc Varenne qui peuvent pousser un fameux soupir de soulagement après quelques semaines où la réussite les a boudés. Thomas Vandecasteele était d’ailleurs rassuré de renouer avec la victoire après quelques courtes défaites. "On a retrouvé l’efficacité tout en étant plus dur dans le jeu défensif. Contrairement à nos dernières sorties, nous n’avons pas commis d’erreur individuelle ou de jeunesse et c’est vraiment important de prendre les trois points même si le message à l’entraînement cette semaine sera de tout mettre en œuvre pour entamer une belle série et de ne pas en rester là."

Battu sur le fil par Estaimbourg B et Velaines, Tournai avait aussi perdu plus lourdement contre la Montkainoise mais Thomas Vandecasteele ne s’était jamais vraiment inquiété. "Nous n’avons jamais été surclassés et nous produisions du jeu. Ces défaites ont permis d’apprendre beaucoup et c’est normal qu’un groupe aussi jeune continue à commettre des erreurs. Ce dimanche j’avais encore la moitié de l’équipe née en 2004 et un gardien né en 2006 qui disputait son premier match en première. On se doit donc de continuer à apprendre et je reste très optimiste car j’ai un groupe travailleur, très présent à l’entraînement et qui peu régulièrement bénéficier du soutien de joueurs d’expérience comme Ozayr Hakimi, venu nous renforcer ce week-end avec beaucoup d’humilité. C’est vraiment super pour nos jeunes d’être encadré par un joueur avec une telle expérience."

Les Tournaisiens ont tout en main pour vivre une bonne fin de première tranche mais devront se méfier du déplacement de dimanche à Rongy où les Diables rouges entendent bien se racheter après leur lourde défaite de samedi soir à Velaines.