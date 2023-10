P4B: Ellezelles B déjoue les plans anvinois

Content de la mentalité

Du côté adverse, on se réjouissait de cette victoire pour le moins inattendue, d’autant plus que le coach Sam Balcaen était privé de plusieurs titulaires. "En l’absence de plusieurs titulaires, je ne savais pas à quoi m’attendre lors de ce déplacement. Tout le mérite revient donc à ceux qui les ont remplacés. Comme quoi, on aura besoin de tout le monde avec notre large noyau. On a été très efficace devant le but en première période mais par la suite, c’était plus compliqué pour nous car Anvaing a repris le dessus dans les duels. Il a fallu se battre jusqu’au bout pour éviter leur retour ." Grâce à ce troisième succès de rang, Ellezelles retrouve une belle place dans le milieu de tableau. "On a neuf points mais avec un peu de réussite, on aurait pu en avoir douze. Ce n’est pas grave car le principal est d’être dans une spirale positive avec ce neuf sur neuf."

Nouveau revers par un but d’écart pour les hommes de Fred De Vuyst qui se sont fait surprendre par une solide formation havinnoise. "Une fois de plus, ça s’est joué sur des détails. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs qui ont tout donné. Mais une fois de plus, ça a bloqué à l’approche du grand rectangle adverse. On doit surtout continuer à travailler encore plus aux entraînements en attendant que la roue tourne enfin pour nous. Heureusement, l’ambiance reste bonne mais il ne faudrait pas que cette mauvaise période dure trop longtemps", conclut-il.