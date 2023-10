P3B: En corrigeant la lanterne rouge, les Aviateurs de Chièvres ont lancé leur saison

David Bertiaux a apprécié le sérieux affiché par son équipe lors du derby mais se félicite surtout de voir son groupe enfin complet: "Avec les nombreuses blessures et certains vacanciers qui ont mis du temps à rentrer, j’avais prévenu le comité qu’il faudrait oublier le mois de septembre et qu’il faudrait se montrer patient avec le groupe. Cette victoire, on la dédie à un comité qui fait le maximum pour nous offrir de bonnes conditions de jeu et notamment une pelouse magnifique. Évidemment, il ne faut pas en rester là et continuer à travailler en semaine pour préparer le match contre Pommeroeul qui s’annonce aussi très difficile. "