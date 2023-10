P2A: La première tranche sera mouscronnoise...

La Real B attendait Luingne de pied ferme samedi soir sur son synthé et avec quelques renforts descendus de D2, histoire de jouer la partition à la perfection. "C’est déjà une belle équipe à la base, on pouvait s’attendre à souffrir davantage", souriait Giovanni Seynhaeve deux fois devant via Lebsir, mais deux fois rejoint via Danzo. "Sur la seconde égalisation, on était dans un de nos temps forts et, franchement, la déception était forte parce qu’on était au-dessus à ce moment-là du match. On s’est dit qu’on ne pouvait pas repartir avec un seul point." Le banc a alors clairement fait la différence puisque Xavier Berthe (aux bons pieds comme chacun sait) a expédié un de ses premiers ballons en pleine lucarne. "C’est toujours ce qu’on cherche quand on modifie quelque chose, mais il y a aussi un facteur chance (NDLR: Xavier appréciera à sa juste valeur !), on a su la forcer. Je suis vraiment content parce que j’avais dit au groupe avant le match que si on était où on voulait être au classement, on n’avait pas encore réalisé de match référence. Ce week-end, dans le jeu et l’envie, c’était très bien !"

Beaucoup moins de sourires du côté de son pote Fabien Delbeeke sèchement renvoyé à la maison avec quatre buts dans les valises: "Et le score n’est pas forcé, se désole-t-il. Estaimbourg était plus dans l’engagement, la mentalité et l’envie alors qu’on est retombé dans nos travers. Pour l’instant, on est bien trop inconstants pour revendiquer quelque chose. On ne joue plus en équipe. Je n’arrête pas de le dire: si on n’a pas les bases de combativité et d’engagement, on devient une équipe moyenne de P2. C’est fort bien de parler dans les vestiaires, mais il faut des actes ! Heureusement, des joueurs vont revenir, la concurrence va faire beaucoup de bien."