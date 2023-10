P2A| Ellezelles - Enghien: les gardiens n'ont pas eu un arrêt à faire!

En face, Nico Delvingt faisait le même constat: "J’ai touché dix fois plus de ballons avec mes pieds qu’avec mes mains et c’était la même chose contre la Real la semaine dernière. Mon travail a été réduit à sa plus simple expression. On a affiché un bel état d’esprit après une semaine compliquée. Jeudi, on était douze à l’entraînement vu les blessures et suspendus et le coach mécontent de la séance l’a stoppée. C’est pour cette raison que prendre un point ici est une bonne chose ! Ça remet tout le monde dans la bonne direction".