En 2007, Eden Hazard brillait déjà à Tournai

Certains s’en souviennent peut-être: le légendaire numéro 10 belge avait fait démonstration de son talent, déjà énorme à l’époque, sur la pelouse d’un stade Luc Varenne qui avait accueilli deux matchs de groupe de l’Euro 2007 réservé aux U17. Mais aussi et surtout la demi-finale et la finale. Tout juste auréolé de son contrat signé au LOSC, Eden Hazard avait emmené ses coéquipiers jusqu’au dernier carré. Tous les gens présents au stade se souviennent encore de son énorme solo sur le flanc gauche face à l’Espagne qui provoquait le CSC de Rochela. Malheureusement, la longue séance des tirs au but était fatale aux Diablotins. Mais tous les spectateurs présents en cité des Cinq Clochers savaient qu’ils venaient d’assister à l’éclosion d’un grand talent. Eden Hazard le prouvera tout au long de sa carrière par son jeu mais aussi sa bonhomie typiquement belge. Rappeler ce chouette souvenir est une manière pour nous de rendre hommage à un artiste qui nous aura tant fait vibrer. Bonne retraite maestro !